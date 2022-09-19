محمد الترك لن أفرط بدنيا بطمة.. والأخيرة تواصل تجاهله (فِيْديو)

المنتج البحريني، محمد الترك، تحدث مرة أخرى عَنّْ أزمته مع زوجته الفنانة دنيا بطمة، بعد خروجها من المستشفى قبل أيام بسبب الضغوط والعواطف التي يمر بها. انفصاله.

وقال الترك فِيْ بث مباشر “اليوم جئت للحديث عَنّْ نقطة مهمة للغاية وهِيْ أن السلاح الذي دمر العديد من القرى والأسر هُو الجهل الذي دفع الناس لنشر الأخبار والشائعات عَنّْ أناس آخرين. مصدر دخل لهم “.

وأضاف أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يدخلون حياة “الغرق”، ويحاولون التظاهر بأنهم سيساعدونه، لكن هدفهم مختلف تمامًا، بل إنهم يسعون إلَّى تدمير حياته أكثر.

التركية لن أهمل زوجتي

وأكد المنتج البحريني أنه لن يكون مفرطًا جسديًا، وعلق قائلاً “رغم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون التفريق بيننا إلا أنني لن أبالغ فِيْ زوجتي رغم ما يحدث الآن. لقد أخذنا وقتًا لدراسة أفكارنا وتها”. المقالات فقط. “

وفِيْ حديثه عَنّْ ابنتيه دنيا باتما، قال “لدي أطفال وأنت تفعل الشيء نفسه، لذا أتمنى لنا التوفِيْق، لأن لا أحد يريد أن يعيش أطفاله بعيدًا عَنّْه”.

دنيا بطمة تتجاهلها باستمرار

من ناحية أخرى وثقت دنيا العديد من الصور والفِيْديوهات الخاصة بحفلاتها فِيْ المغرب، كنوع من عدم الاهتمام وعدم الاهتمام بمشاكل حياتها الخاصة، وقد أعلنت ذلك مؤخرًا لوسائل الإعلام المغربية، مؤكدة لها أنها ستفعل ذلك. تبقي أخبار حياتها الخاصة بعيدة عَنّْ الجمهُور. وسائل الإعلام.

محمد الترك بعد خروجه من المستشفى سئمت من “أبناء الحرم”

وكان الترك قد طالب قبل أيام بتركه بمفرده ليعيش بسلام مع أسرته، مؤكدًا أنه يشعر بالتعب مما وصفه بـ “أبناء الحرام”.

نوقش انفصال الثنائي فِيْ الأيام القليلة الماضية من شهر أغسطس الماضي، حيث عزا تركي سبب الانقسام إلَّى مروجي الشائعات، واصفًا إياهم بـ “الحشرات”، مضيفًا أن المقربين منهم روجوا لإشاعة تسببت فِيْ انقسامهم.

وعبر المنتج البحريني عَنّْ غضبه من أن المتسبب فِيْ انفصال زوجته كان من أقرب المقربين إليهما، نافِيْا ما تردد عَنّْ وقوع الطلاق بعد أن اكتشف الفنان المغربي خيانته لها.