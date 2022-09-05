محمد الترك يتخذ قرارًا بعد طرده من حفل دنيا بطمة

قرر المنتج البحريني محمد الترك الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي لعدم تمكنه من حضور حفل لزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وأعلن الترك قراره فِيْ تسجيل صوتي قائلا “شكرا لكل المغاربة وتحية خاصة لكل المقربين من علي. سامحني إذا أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وتابع فِيْ التسجيل، الذي شاركه عبر حسابه على Snapchat “قد لا أكون الأب المثالي للغاية بسبب الظروف التي مررت بها، لقد قضيت حياتي كلها مع الظروف، لكن فِيْ النهاية أنا دائمًا معجب بالخائن، شيء طبيعي ما اعتدت عليه “.

وأضاف “كفى الله لي وهُو خير وكيل، وأوكل أمري إلَّى الله، والخير ما اختاره الله، ورأيت خيراً بترك شبكات التواصل إلَّى الأبد، أو ممكنًا لوقت طويل”. . “

وأضاف “من الممكن أن يقول المرء فِيْ لحظة عصبية احتياجات لا يمكن نقلها”.

جاء قرار المغادرة بعد تداول مقطع فِيْديو ظهر فِيْه وهُو يحاول الدخول فِيْ حفل استقبلته دنيا بطمة للتصالح معها ومع شخص يحمل باقة ورد كبيرة، إلا أن حارس الحفلة منعه من القبول، وهُو الأمر الذي منعه كثيرون. يعتبر سلوكاً مهِيْناً ومحرجاً له.

وكان المنتج البحريني قد اعترف فِيْ وقت سابق بأنه كان مخطئًا فِيْ حق بطمة، وأراد إعادة الأمور بينهما، ونفى أيضًا أنهما انفصلا بعد أن اكتشف الفنان المغربي خيانة “الترك” لها، مؤكداً أنه يفعل ذلك. لا ولن يقوم بمثل هذا الفعل لأنه يضع مخافة الله فِيْ عينيه نصبًا، ويخافه فِيْ كل تصرفاته، ويخاف من الوقوع فِيْ الخطيئة، لذا فإن الخيانة ليست فِيْ قاموسه، هُو قال.

اعتذر محمد الترك لدنيا بطمة من خلال منشور كتبه على سناب شات كتب فِيْه “من عادات الرجال أن يعتذروا حتى لو لم تكن مخطئا. ما من زوجة يمكنها أن تضاعف العشر ولا أم تنساك. ابن.

وأضاف “أنت ابنتي وصديقي وزوجتي وأنا ابنك. أنت من كنت معي فِيْ أصعب مراحل حياتي، وكنت دعمك، ولا يمكنني أن أنساها. . “