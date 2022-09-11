محمد الترك يخرج عَنّْ صمته بعد نقله للمستشفى تعبت من “أولاد الحرام”

كسر المنتج البحريني، محمد الترك، صمته بعد تدهُور حالته الصحية فِيْ الساعات الأخيرة، مما اضطره إلَّى نقله إلَّى وحدة العَنّْاية المركزة، بعد أزمة مع زوجته السابقة دنيا بطمة.

وطالب الترك فِيْ الرسائل التي نشرها بتركه بمفرده حتى يعيش بسلام مع أسرته، مشيرا إلَّى أنه يشعر بالتعب مما وصفه بـ “أبناء الحرام”.

ونقل الترك كلام المنفذ مصطفى الأغا الذي قال فِيْه “فِيْ الحياة هناك أناس إيجابيون مروا بأمور صعبة وتغلبوا عليها، وهناك أناس سلبيون وشكاويون ومتشائمون ذهبوا. من خلال أشياء صعبة، أشياء صعبة. بسبب التجارب السيئة، لكنهم لم يتمكنوا من التغلب على الظلم والقسوة “.

وأضاف “أخي، تجربتك ملك لك وحدك، ويمكنك أن تكون شريكًا فِيْ نتائجك، وليس بالضرورة إذا كانت تجربتك خاطئة أو نتائجك خاطئة، فباقي الناس كلهم ​​على خطأ”.

وأكد محمد الترك أن لكل فرد الحق فِيْ نشر الوعي، لكن ليس لهم الحق فِيْ التساؤل وإصدار الأحكام طالما أن التجربة ليست تجربتهم.

وتفاعل المتابعون مع تعليق محمد الترك، على أمل عودة الماء إلَّى مساره مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، خاصة أنه يمر بظروف نفسية سيئة للغاية جعلت نقله عاجلاً إلَّى المستشفى. .

وعلق أحد المتابعين “منذ إعلان الانفصال يؤكد محمد الترك أن شخصًا ما تسبب فِيْ تدمير منزله الذي يعتبره مملكته الخاصة”.

وأضاف آخر “مسكين، يبدو أنه نادم على ما حدث ويشعر بالشوق لأسرته. ونشر مقطع فِيْديو يمكن فِيْه سماع صوت إحدى بناته دنيا بطمة يتحدث عَنّْ الدب الذي قدمه لها سابقا، وعلق قائلا “من أجمل الذكريات”.

أراد أتباع دنيا بطمة إعادة النظر فِيْ انفصالهم، خاصة وأن لديهم ابنتان ولهم الحق فِيْ عيش حياة أسرية هادئة.

محمد الترك نقل الى المستشفى

وجاء تعليق محمد الترك بعد نشر مقطع فِيْديو ظهر فِيْه فِيْ عربة المستشفى وتم إعطاؤه الأكسجين قبل نقله إلَّى وحدة العَنّْاية المركزة.

وأشار العديد من المراقبين إلَّى أن السبب الرئيسي لسوء حالته الصحية هُو منعه من لقاء دنيا بطمة فِيْ حفلها الأخير بالمغرب.

محمد الترك ينسحب من مواقع التواصل الاجتماعي

وكان محمد الترك قد أعلن اعتزاله مواقع التواصل، ونشر تسجيلا صوتيا عبر حسابه الشخصي على سناب شات، حيا فِيْه الشعب المغربي الذي يحظى بكل الحب والاحترام، وعلق قائلا “سامحني على كل خطأ أنا. صنع فِيْ الفترة الماضية.

وأضاف الترك “تحية خاصة لكل المقربين من علي. سامحني إذا أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر”.