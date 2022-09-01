شن المنتج البحريني محمد الترك هجوماً عَنّْيفاً على أحد أصحاب الحسابات الذي نشر خبراً سلبياً عَنّْ زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

ووعد الترك الفنانة دنيا أن تعود الأمور إلَّى ما كانت عليه، قائلا “زوجتي حبيبي بارك الله فِيْك كل شيء سيكون أفضل مما كان عليه إن شاء الله والله حبيبتي دنيا”. وطالما أن أنفِيْ يشم الهُواء فلا أحد يطاردك ولا شعرة تمسك “.

ودافعت المنتجة البحرينية عَنّْ دنيا وتجربتها الفنية بشكل أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين الذين عبروا عَنّْ استغرابهم لدفاعه عَنّْها بعد أنباء انفصالهما ووقوع الخلافات بينهما.

وتحدث الترك باللهجة المغربية طوال فترة البث ووجه حديثه إلَّى أحد أصحاب الحسابات الفنية بأن دنيا بطمة فنانة كبيرة، واصفا صاحبة الحساب بـ “حثالة”.

وقال “دنيا بطمة فنانة لها مركز غنت بصوت يشهده جميع الفنانين والفنانين. كانت فِيْ أكبر المسارح فِيْ العالم، محبوبة ومحبوبة من قبل كل شعوب العالم”.

وتابع محمد الترك “عالم فِيْه حاجة خاطئة، وهِيْ خير من أن تصدق”.

ووجه الترك اهانة الى احد المعلقين قائلا انها مليئة بالسيليكون بكلمات بذيئة. كَمْا كثف رده على كل من انتقد دنيا خلال تصريحات البث، حيث طالبها الكثيرون بالعودة إلَّى بلده البحرين.

وأثناء البث، كان من الواضح أن الترك كان منزعجًا، فِيْما لاقى بثه الكثير من التفاعل من المعلقين المغاربة، حيث نصحه كثيرون بعدم الإساءة إليه.

وطلب منه آخرون عدم الدفاع عَنّْ دنيا بسبب تعاطفها، مشيرين إلَّى أنه كان يحاول المصالحة معها بهذه الطريقة.

تحدث البعض بسخرية عَنّْ “السعادة” حيث بدا قلقا للغاية فِيْ الآونة الأخيرة.

وكان محمد الترك، قبل أيام، قد نفى خيانة دنيا بطمة، فِيْ رد مباشر على الشائعات التي أعقبته فِيْ الأسابيع الأخيرة، بسبب الخلاف بين الاثنين.

وقال الترك بلكنة مغربية “انتشرت شائعات كثيرة فِيْ الآونة الأخيرة عَنّْ طلاقي وأريد فقط أن أقول إن الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل وهذه المشاكل تضيف نكهة للعلاقة”.

وتابع “قررت فِيْ الفترة الأخيرة أن أترك دنيا تستريح قليلاً من الضغط النفسي. مشاكلي دنيا وأنا كانت بسبب رعاة الشائعات أو بالأحرى الحشرات. أنا أعلم أن الشعب المغربي شعب مثقف ومتحضر وليس الجهلة “.

وختم “الضربة التي تأتي من شخص غريب يمكن تجاوزها، لكن عَنّْدما تأتي الضربة من شخص قريب، فِيْ هذه الحالة يكون تأثيرها أكبر”.

من جانبها تجاهلت دنيا بطمة كلام زوجها، وكذا رسائل الاعتذار التي سبق أن قدمها لها.