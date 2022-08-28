محمد الترك يرد على اتهامه بخيانة دنيا بطمة.. ويصف هؤلاء بـ”الحشرات”

أثار المنتج البحريني، محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دينا بطمة، جدلا كبيرا بين المتابعين، بعد ظهُوره فِيْ بث صوتي مباشر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، تحدث فِيْه عَنّْ مشاكله مع زوجته.

ونفى الترك بشكل قاطع، خلال البث، خيانة دنيا بطمة، فِيْ رد مباشر على الشائعات التي تبعته فِيْ الأسابيع الأخيرة، بسبب الخلافات بين الاثنين.

وقال الترك بلكنة مغربية “انتشرت شائعات كثيرة فِيْ الآونة الأخيرة عَنّْ طلاقي وأريد فقط أن أقول إن الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل وهذه المشاكل تضيف نكهة للعلاقة”.

وتابع “قررت فِيْ الفترة الأخيرة أن أترك دنيا تستريح قليلاً من الضغط النفسي. مشاكلي دنيا وأنا كانت بسبب رعاة الشائعات أو بالأحرى الحشرات. أنا أعلم أن الشعب المغربي شعب مثقف ومتحضر وليس الجهلة “.

وختم “الضربة التي تأتي من شخص غريب يمكن تجاوزها، لكن عَنّْدما تأتي الضربة من شخص قريب، فِيْ هذه الحالة يكون تأثيرها أكبر”.

على جانبك؛ تجاهلت دنيا بطمة كلام زوجها وخطابات الاعتذار التي سبق أن سلمها لها.

وقبل أيام، طلب محمد الترك الإذن من زوجته، مستخدما مقاطع فِيْديو للفنان العراقي كاظم الساهر، أخرج من خلالها كلمات رومانسية فِيْ محاولة للإصلاح.

وسبق أن اعتذر الترك علنا ​​لزوجته ووالدتهما، لكنها توقفت عَنّْ متابعته وشقيقته ابتسام وإيمان بطمة، عبر موقع “إنستجرام”، مما أثار شكوك المتابعين حول علاقتهما.

وكتب فِيْ اعتذاره المباشر “من عادة الرجال أن يعتذروا وإن لم يرتكبوا أي خطأ. ومن هذا المنبر أعتذر لملكتي وأخبرها أنه لا توجد فتاة تزعج والدها ولا توجد صديقة”. من لا تستطيع أن تغفر لحبيبها، ولا زوجة لها عشر ولا أم تنسى ابنها “.

وأضاف المنتج البحريني “أنت ابنتي وصديقي وزوجتي وأنا ابنك، أنت اللي كنت معي فِيْ أصعب مراحل حياتي، وكنت دعمك، ولا أستطيع أن أنساها. هُو – هِيْ.” . “

وأرسل لها رسالة يقول “أنت أجمل وردة فِيْ حديقة حياتي. لا أستطيع أن أجعلها تذبل. المغفرة كريمة. أتطلع إليك. أنا أعشقك”.