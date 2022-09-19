محمد الترك يواصل تحدّيه لن أتخلى عَنّْ دنيا بطمة‎‎

يواصل المنتج البحريني محمد الترك تحدي الأشخاص الذين يحاولون تدمير علاقة زواجه، كَمْا يقول، ويرفض ترك زوجته الفنانة دنيا بطمة، رغم إعلانه غير الرسمي الأخير.

وأكد الترك فِيْ أحدث تصريح له أنه وزوجته دنيا بطمة أمضيا بعض الوقت فِيْ دراسة أفكارهما وة الوثائق فقط، وعلق قائلاً “لدي أطفال وأنتم لديكَمْ، فتمنى لنا التوفِيْق، لأنه لا أحد يريد. أن يعيش أبناؤه بعيدًا عَنّْه.

وأضاف الترك “السلاح الذي أهلك الكثير من الناس والأسر وهُو الجهل جعل الناس ينشرون الأخبار والشائعات عَنّْ بعضهم البعض، وأصبح مصدر دخل لهم”.

وأوضح أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يدخلون حياة “الغرق”، ويحاولون التظاهر بأنهم سيساعدونه، لكن هدفهم مختلف تمامًا، بل إنهم يسعون إلَّى تدمير حياته أكثر.

ويأتي حديث المنتج البحريني الجديد بعد أيام من دخوله المستشفى، نتيجة تدهُور صحته بسبب أزمته مع دنيا بطمة، حيث منعوه من دخول حفلته الموسيقية فِيْ المغرب.

وبعد منعه من دخول حفل الغناء قرر الترك الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي ونشر تسجيلا صوتيا عبر سناب شات حيا فِيْه الشعب المغربي وعلق قائلا “سامحني على أي أخطاء ارتكبتها فِيْ الماضي”.

وأضاف “تحية خاصة لكل من تربطني علاقة بي. سامحني إذا كنت مخطئا بشكل مباشر أو غير مباشر”.

كَمْا نشر رسالة بعد خروجه من المستشفى يطالب فِيْها بتركه بمفرده حتى يعيش بسلام مع أسرته، مؤكدًا أنه يشعر بالتعب مما وصفه بـ “أولاد الحرام”.

ونقل الترك كلام المنفذ مصطفى الأغا الذي قال فِيْه “فِيْ الحياة هناك أناس إيجابيون مروا بأشياء صعبة وتغلبوا عليها، وهناك أناس سلبيون وشكاويون ومتشائمون ذهبوا. من خلال أشياء صعبة، أشياء صعبة. بسبب التجارب السيئة، لكنهم لم يتمكنوا من التغلب على الظلم والقسوة “.

وأضاف “أخي تجربتك ملك لك وحدك، ويمكنك أن تكون شريكًا فِيْ نتائجك، وليس بالضرورة إذا كانت تجربتك خاطئة أو نتائجك خاطئة، فباقي الناس كلهم ​​على خطأ”.

وأكد محمد الترك أن لكل شخص الحق فِيْ نشر الوعي، لكن ليس لهم الحق فِيْ التساؤل وإصدار الأحكام طالما أن التجربة ليست تجربتهم.

وكان الترك قد أعلن انفصاله عَنّْ دنيا بطمانا منذ فترة وجيزة، محاولًا الدفاع عَنّْ نفسه ضد اتهامات الخيانة التي وجهت لهما بعد انفصالهما، مشيرًا إلَّى أنه مر بظروف صعبة كثيرة طوال حياته واعتاد عليها. لمثل هذه الاتهامات.

وأعرب عَنّْ أسفه “قد لا أكون أبًا مثاليًا للغاية بسبب الظروف التي مررت بها، لقد عانيت من الظروف طوال حياتي، لكن فِيْ النهاية دائمًا ما أنظر إلَّى الخائن، وهُو أمر طبيعي لما اعتدت عليه. ” أ.”