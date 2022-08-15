محمد الساعد لوزير خارجية أمريكا إن كنت شجاعاً افتح ملف الخُبر !

وجه الكاتب والصحفي محمد السعيد رسالة واضحة وقوية لوزيرة الخارجية الأمريكية حول جرائم إيران في المنطقة وتجاه الجنود الأمريكيين.

وقال السعيد في مقال لصحيفة “عكاظ” بعنوان “السيد بلينكن .. إذا كنت شجاعا افتح ملف الأخبار!” “معالي وزيرة الخارجية الأمريكية، لست بحاجة أنا للحرس الثوري الإيراني يغتال سلفه، وزير الخارجية مايك بومبيو، أو جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، ولا يحتاج إلى توجيه تهديدات كاذبة لاستهلاك وإرضاء اللوبي الإسرائيلي “.

وأضاف ببساطة افتح صفحة الموت في ملف وزارتك وستجد أسماء مئات الشبان الأمريكيين الذين قتلتهم إيران بدم بارد في لبنان والخبر والعراق، وقم بواجبك في الانتقام منهم. نص المقال

حملة إعلامية “فاشلة”

خلال الأسبوع الماضي، شنت الأجهزة السياسية والأمنية الأمريكية حملة ضغط إعلامية “فاشلة” على إيران والحرس الثوري … لكنها فشلت لأنها كانت علنية وغير واقعية. كانت هذه الشجاعة الأمريكية ضد البيت الأبيض الديمقراطي مفاجأة، فهم يعاملون إيران بقدر كبير من الحلاوة والخوف.

جاءت التسريبات حول محاولات اغتيال كبار المسؤولين الأمريكيين على هامش المباحثات النهائية قبل التوقيع على صفقة نووية وشيكة “أمريكية – إيرانية”، وكأن العالم فوجئ بالتسريبات من واشنطن وكأن إيران سترتدع. .

اغتيال مسؤولين أمريكيين

وللتذكير، فإن محاولات الحرس الثوري لاغتيال مسؤولين أمريكيين ليست جديدة، وما تتحدث عنه واشنطن اليوم جاء بعد اغتيال قائد مليشيا الحرس الثوري قاسم سليماني في 3 يناير 2022، وربما العالم. لا تنسوا أن قادة الحزب الديمقراطي هاجموا اغتيال الإرهابي سليماني في ذلك الوقت، رغم تورطه في مقتل مئات الجنود الأمريكيين في العراق.

يقول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالتنا لإيران واضحة لن نتسامح مع تهديدات العنف ضد الأمريكيين، وهذا يشمل بالتأكيد مسئولين حكوميين سابقين. أي هجوم سيكون له عواقب وخيمة.

الوزير الأمريكي الذي يحتل المركز الثالث في الأهمية الأمريكية – بعد الرئيس ونائبه – يطلق تهديداته ضد إيران والحرس الثوري بعبارات ستمر دون أن يلاحظها أحد ولن تستحق قيمة الكتابة التي وثقتها.

نقول للسيد بلينكن انسوا الهجمات التي يخطط لها الحرس الثوري دقيقة بدقيقة، فهذا عملهم منذ احتلال سفارة بلادهم في طهران واحتجاز عشرات الدبلوماسيين الأمريكيين قبل أكثر من أربعين عامًا.

السؤال المهم ما رأيك في عمليات القتل الفعلية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد مئات الأمريكيين، وليس مجرد تهديدات، طالما أنك عنيد للغاية، ولكن إذا كنت صادقًا، معالي الوزير، فانتقم من مئات العائلات الأمريكية التي لديها أطفال وقتل أحباؤهم بدم بارد بأمر من أعلى سلطة إيرانية.

اسمحوا لي أن أذكرك، السيد بلينكين، أنت ومعلمك، الرئيس جو بايدن، وعرابك باراك أوباما، ببعض الحوادث التي من شأنها أن تخجل “بلد الموز” إذا لم يرد عليك.

في 23 تشرين الأول 1983، ضربت شاحنتان مفخختان بنايات في بيروت كانت تؤوي جنوداً أميركيين وفرنسيين من القوة المتعددة الجنسيات في لبنان، وهي القوة الأمريكية التي شاركت في قوات حفظ السلام خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وقتل 307 أشخاص بينهم 241. أمريكي و 58 عسكريًا، مدنيون وأبرياء فرنسيون، بالإضافة إلى مئات الإصابات والدمار الهائل في المنطقة المستهدفة، كل الدلائل تشير بوضوح إلى تورط الحرس الثوري الإيراني في العملية.

قتل العشرات من الأمريكيين.

في عام 1996، أدى هجوم شنه إرهابيون مرتبطون بإيران، الحرس الثوري وجناحهم اللبناني، حزب الله، على مجمع سكني في الخبر، شرق المملكة العربية السعودية، إلى مقتل وإصابة مئات الخبراء الأمريكيين وغيرهم من الأبرياء. وأسفرت التحقيقات عن إدانة مباشرة لطهران أعدت الرياض ملفا متكاملا من قبل السلطات الأمريكية وقتها وسلمته للحكومة الديمقراطية لبيل كلينتون لكنها فضلت تجاهل الجريمة الإيرانية وعدم اضطهاد حكومة طهران أو السعودية فعلتها. كل ما كان مستحقًا له، حيث كان يطارد الإرهابيين ويستردهم ويحاكمهم.

معالي وزير الخارجية الأمريكي، لست بحاجة إلى الحرس الثوري الإيراني لاغتيال سلفك، وزير الخارجية مايك بومبيو، أو جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، ولست بحاجة إلى توجيه تهديدات كاذبة للاستهلاك. وإرضاء اللوبي الإسرائيلي الذي قتلته إيران بدم بارد في لبنان والخبر والعراق، وقم بواجبك في الانتقام منهم.