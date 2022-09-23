محمد الشرنوبي الانتقاد أصبح مبالغا.. ونفسي الناس تخليها بنفسها

أعرب الفنان محمد الشرنوبي، عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدرامي الذي انطلق مساء الأربعاء الماضي، دورته الأولى.

وقال الشرنوبي فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” على هامش الحفل “كان من دواعي سروري الحضور والمشاركة مع جميع أصدقائي، شرف أم لا، فِيْ هذا الحفل الضخم والمشرف لبلدنا، وأنا أتطلع إلَّى يحضر كل عام “.

وردا على سؤال حول أفضل عمل درامي تم عرضه مؤخرًا، قال الشرنوبي “لم أشاهد جميع الأعمال الدرامية التي عرضت فِيْ رمضان الماضي، لأنني كنت مشغولًا بالتصوير، لكنني أثق فِيْ اختيار لجنة التحكيم والأعمال الفائزة. ساعة حائط.”

وحول انتقاداته لتدخل الناس فِيْ حياة المشاهِيْر بشكل عام، أوضح “وجدت هجومًا على محمد صلاح، وأيضًا على العديد من المشاهِيْر، بالإضافة إلَّى الشائعات السخيفة، فقلت لنفسي سيكون الناس هم نفس. “

أسأل؛ لماذا تتدخل فِيْ حياة المشاهِيْر بهذه الطريقة المبالغ فِيْها لماذا يتنمر شخص ما، وعَنّْدما يكون هناك هجوم أو نقد، أفضل عدم الرد حتى لا أعطي أهمية.

ويعيد النجم محمد الشرنوبي تصوير دوره فِيْ مسلسل “الإيجار القديم” الذي يشارك فِيْه النجوم صلاح عبد الله وشريف منير وفِيْدرا وهشام إسماعيل وحازم سمير وإلهام وجدي وبسمة داود.