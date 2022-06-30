محمد الشرنوبي طبيعي يدق قلبي مجددا.. ويعلق على أزمة “بنت الجيران”

وعبر الفنان محمد الشرنوبي عَنّْ سعادته بالتكريم الذي تلقاه من مهرجان “أفضل” الذي نظمه مازن النوري، مشيرا إلَّى أن لبنان يحتل فِيْ قلبه مكانة خاصة.

وأكد الشرنوبي أنه يستعد لإطلاق الكثير من الأعمال الفنية، خاصة بعد انتهاء أزمته مع إنتاج الأرض.

ولدى سؤاله عَنّْ موضوع انفصالهما قال “من الطبيعي أن ترين قلبي ينبض من جديد. قلبي لم يتوقف “.

كَمْا أشار إلَّى استقالة الفنان هاني شاكر من اتحاد الموسيقيين المصريين، معتبرا أن الأخير فنان عظيم له مكانة مرموقة فِيْ الوطن العربي، وله كل الاحترام والتقدير، لافتا إلَّى أن شاكر حقق العديد من الإنجازات. للاتحاد وله الحق فِيْ اتخاذ القرار الذي يراه الأفضل له، وعلق “باركه الله فِيْ الأيام المقبلة”.

أكد محمد الشرنوبي أنه لم يتابع الأزمة التي حدثت بين الفنان محمد حماقي وفنان المهرجان حسن شاكوش، قائلاً “ما أعرفه أن أغنية” حاجة خفِيْة “من تأليف محمد مدين، ثم جاء التعاون مع أغنية تركية لاستخدامها “.

وفِيْ السياق ذاته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة خبر انفصال الفنانة عَنّْ زوجته رندة رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، بعد زواج دام بينهما قرابة عام. سنة ونصف. .

يشار إلَّى أن الشرنوبي شارك فِيْ الجري الرمضاني بمسلسل “فاتن أمل حربي” إلَّى جانب الممثلين نيللي كريم وشريف سلامة وحلا صدقي وفاديا عبد الغني ومختلف نجوم الدراما فِيْ مصر والوطن العربي.