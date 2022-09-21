محمد العريان يحذر من صدمة اقتصادية تنتظر بريطانيا بعد جنازة الملكة

تدخل بريطانيا أيامًا صعبة اقتصاديًا مع شكوك حول نجاح خطتها الجديدة للنمو، والتي سيتم الكشف عَنّْها بالتفصيل فِيْ أعقاب انتهاء الحداد على الملكة.

بحسب المحلل الاقتصادي العالمي محمد العريان، سيعود البريطانيون إلَّى اهتمامهم بالاقتصاد بعد انتهاء فترة الحداد والجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، وهم ينتظرون بالتحديد خطة رئيس الوزراء البريطاني الجديد. ليز تراس.

العريان غير واثق من نجاح خطة التراس، التي سيتم الإعلان عَنّْ تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، بناء على شكوكه حول 4 مخاطر اقتصادية ومالية.

وبحسب تحليل العربان الذي نشرته وكالة بلومبرج، فِيْ ظل تصاعد أزمة أسعار المستهلك، تحركت رئيسة الوزراء الجديدة بسرعة قبل أسبوعين وأعلنت عزمها حماية الأسر من الزيادة الحادة المتوقعة فِيْ فواتير الطاقة.

التوسع فِيْ الاقتراض لزيادة الدعم

وبحسب خطة الحكومة، فإن الزيادة المتوقعة فِيْ قيمة فاتورة الكهرباء للأسرة المتوسطة فِيْ بريطانيا لن تتجاوز 25٪ خلال العامين المقبلين، حيث كان من المفترض أن ترتفع إلَّى 3549 جنيها سنويا، مقابل 1971 جنيها حاليا.

ستحصل الشركات البريطانية أيضًا على دعم لمدة 6 أشهر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، على الرغم من عدم تحديد الهِيْكل الدقيق لهذه الخطة.

ستقدم الحكومة أيضًا دعمًا ماليًا إضافِيًْا من خلال إلغاء زيادة ضريبة الشركات التي أعلنت عَنّْها حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وقد تتراجع عَنّْ الزيادة فِيْ رسوم التأمين الوطنية.

هناك أيضا محادثات لخفض الضرائب والرسوم العامة. وفِيْ الوقت نفسه على جانب العرض، تحرص الحكومة على تسريع تطوير مصادر الطاقة المحلية، بما فِيْ ذلك مصادر الطاقة المتجددة، مع توفِيْر بنك إنجلترا

40 مليار جنيه نقدا لدعم موردي وموزعي الطاقة فِيْ الدولة.

سيتم الكشف عَنّْ التكلفة الإجمالية للدعم المالي للأسر والشركات فِيْ مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة فِيْ أوائل الأسبوع المقبل.

المؤكد فِيْ هذه المرحلة أن الحكومة تعتزم تغطية هذه النفقات الإضافِيْة من خلال التوسع فِيْ الاقتراض، بعد أن تراجعت تحديداً عَنّْ ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات الطاقة وضرائب التكافل التي تم الحديث عَنّْها خلال الأشهر الماضية.

خطير جدا

يقول العريان إن هذا النهج خطير للغاية لأن التوسع فِيْ الاقتراض الحكومي قد يؤدي إلَّى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، وكلاهما يغذي مخاطر الركود التضخمي.

وكلما تراجعت الأسواق عَنّْ شراء الديون الحكومية، زاد الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى، بحسب العريان.

الخطر الثاني الذي تشكله سياسات TRACE المقترحة هُو الفشل فِيْ ضمان النمو الاقتصادي المناسب بسرعة.

هناك بالفعل شكوك حول قدرة التخفِيْضات الضريبية الحالية على زيادة طلب المستهلكين من الأسر المعيشية والإنفاق الاستثماري المستدام للشركات.

هذا ما يحدث عَنّْدما لا تتزامن إجراءات التحفِيْز المالي مع إصلاحات هِيْكلية أكثر شمولاً تهدف إلَّى تعزيز النمو وزيادة إنتاجية الاقتصاد، حسب قول العريان.

حتى الآن، لم تعلن الحكومة عَنّْ تدابير من شأنها أن تساعد فِيْ دفع الشركات والأسر لتحسين كفاءة الطاقة والعمل بشكل أكثر انسجامًا مع قواعد السوق.

تعقيد جهُود مكافحة تغير المناخ

أما الخطر الثالث فهُو أن جهُود الحكومة لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري على المدى القصير قد تعقد جهُود مكافحة تغير المناخ التي لم تكتسب الزخم المطلوب بعد.

أخيرًا، يتمثل الخطر الرابع فِيْ أن جهُود الحكومة البريطانية الجديدة لتحقيق النمو الاقتصادي تأتي فِيْ وقت يتباطأ فِيْه الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع مما يتوقعه الكثيرون.

تواجه القوى الاقتصادية الرئيسية لبريطانيا، وهِيْ الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو حاليًا مخاطر الركود، وإن بدرجات متفاوتة.

وتابع “إن تركيز حكومة تيراس الجديدة على النمو الاقتصادي أمر صحيح. إن نجاح نهجها بشكل خاص سيعتمد فِيْ جزء كبير منه على كَيْفَِيْة التعامل مع ثلاث مخاطر لا تزال بعيدة عَنّْ الحل، ورابعة خارجة تمامًا عَنّْ الحل. سيطرته “.