محمد العلوي ينشر صورا من كواليس “منزل 12”.. ويوجه رسالة لسعد فرج

أبدى الفنان الكويتي محمد العلوي سعادته العميقة بالفنان سعد فرج فِيْ مسلسل “البيت 12” من تأليف محمد النشمي وإخراج مناف عبد الله، حيث وصفه بـ “ركيزة الفن الخليجي”، إلا أنه عَنّْدما يجلس بجانبها، يشعر بشيء لا يوصف.

عمود فن الخليج

ونشر العلوي، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، صوراً من وراء الكواليس للمسلسل، أثناء ظهُوره مع الفنان سعد فرج، وأرفقها بتعليق كتب عليه “أنت تقرأ التاريخ، شيء رائع جالس بالقرب منها”. شعور لا يوصف مع والدنا وحبيبنا وعمود فن الخليج الأستاذ سعد الفرج عايش ربي أطول وسنستمتع برؤيته أكثر ”.

تدفقت التعليقات من المعجبين الذين عبروا عَنّْ حماسهم لعرض المسلسل ومشاهدته، خاصة وأن العديد من النجوم على قائمة أبطالهم، حيث علق أحدهم، “لا يمكننا انتظار عرض العمل، بحماس كبير. “، فِيْما وصف آخرون الفنان سعد بـ” هرم الفن “. وأشار آخر إلَّى أن حضوره فِيْ أي عمل هُو أحد مؤشرات نجاحه، وعلق آخر قائلاً “أطال الله عمرك يا هرم الفن الخليجي، فوجودك يكفِيْ لحضور العمل والنجاح”.

منزل 12

وعَنّْ مسلسل “البيت 12” دراما اجتماعية معاصرة، تضم عدة سطور، ما بين المأساوية والكوميدية، وتبدأ أحداثها من أزمة سوق المناخ، حتى يومنا هذا، وتتكون من 30 حلقة، تؤدي بطياتها من غموض وعاطفة وتشويق لاكتشاف سر “البيت 12” الذي ينتقل سعد الفرج للعيش فِيْه بعد خسارته الكبيرة فِيْ سوق المناخ.

بطولة سعد الفرج ونور وفاطمة الحوسني وبثينة الرئيسي وأمل محمد وفتات سلطان وأحمد العوانان ومحمد العلوي ومحمد رمضان وعبد المحسن القفاص.

الأعمال القادمة لمحمد العلوي

يشار إلَّى أن الفنان محمد العلوي يشارك أيضا فِيْ مسلسل “آدم وحواء” من تأليف علي شمس وإخراج حسين الحلبي وبطولة سعاد علي وهدى الخطيب وإبراهِيْم الزدجالي وميساء مغاربي. ريم الرحمة.

مسلسل شبابي اجتماعي يتناول العلاقات بين الرجل والمرأة سواء كانت علاقة رفقة أو زواج أو صداقة، كَمْا يتناول موضوع التبني والخيانة والمرض النفسي، ويركز على حياة أربعة. النساء

كَمْا سيظهر فِيْ مسلسل “مغلق للصيانة” من تأليف رفِيْق مكرم وإخراج عمار هاشم الموسوي وبطولة آيتن عامر وسليمان عيد وأحمد حمدي وعبد الله المسلم وحسن إبراهِيْم.

وأشار الفنان محمد العلوي فِيْ تصريحات سابقة لـ ”الفوشيه“ إلَّى أنه ليس من أولئك الذين يحبون الأعمال العربية المشتركة، خاصة أن اللهجة الكويتية صعبة على الجمهُور اللبناني والسوري، وهاتين اللهجتين سهلة. للجمهُور الكويتي.

وأكد العلوي أيضا أنه ليس لديه مانع من المشاركة فِيْ عمل خليجي لبناني، معربا عَنّْ فخره بهذه المشاركة خاصة بعد تجربته فِيْ مسلسل “الحروب” مع الممثلين باسم مغنية وشجون الهاجري وجيسي عبده. ليليان النمري وكارول عبود وممثلين آخرين.