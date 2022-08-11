محمد المدني الجوال أكبر مضيع للوقت

قال المدرب التحفيزي لتطوير المهارات، محمد المدني، إن الهاتف المحمول من أكثر الهواتف المحمولة إضاعة للوقت.

# صباح_السعودية | أ. محمد المدني الهاتف المحمول من أهم الأشياء التي تضيع وقتك دون أن تدرك ذلك. # قناة_السعودية pic.twitter.com/N21z2Uhx4f

– Sabah Alsaudiah 🇸🇦 (SabahAlsaudiah) 11 أغسطس 2022

وأشار إلى أن الكثير من الناس الآن لا ينفصلون عن هواتفهم.

وأضاف خلال إقامته على القناة السعودية “نقضي معظم الوقت على الهاتف المحمول، على سبيل المثال، عندما تتحدث إلى شخص يستخدم الهاتف المحمول في نفس الوقت، للتحدث مع أصدقائه، انظر إلى الفيسبوك أو من أي طريقة أخرى “.

وأوضح أيضًا أن الفكرة هي تحديد الأولويات، قائلاً “لا يمتلك الكثير منا القدرة على تحديد الأولويات والبدء بالأهم. لا نريد أن نقول إننا لا نستخدم الهاتف المحمول، ولكن يجب علينا تنظيم الوقت “.

تحذيرات للحد من الإدمان على الشبكات الاجتماعية

و قبل؛ حذر أخصائيو الصحة العقلية رواد الشبكات الاجتماعية من الوقوع في الإدمان عن غير قصد.

تحفيز الدوبامين في الدماغ.

وبحسب قناة “الإخبارية”، أوضح المختصون أن كثافة التفاعل مع ما يتم تقديمه على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي إلى تحفيز استجابة الدوبامين في الدماغ وهو الهرمون المسؤول عن السعادة مما يشجع على طلب أكثر في كل مرة.

وأشار إلى أن هذا التحفيز يؤدي إلى إدمان حقيقي، ويعزل الإنسان عن الحياة الاجتماعية.

تدابير للحد من الإدمان على الشبكات الاجتماعية

أوصى المتخصصون باتخاذ خطوات للحد من تفاعل الأشخاص مع هذه المواقع من خلال ملء أوقات فراغهم بالهوايات والأنشطة، مما يساعد في الحد من الإدمان على هذه المواقع.

كما طالبوا باحترام أوقات تصفح معينة على المواقع وعدم استخدامها أثناء الوجبات العائلية أو التمارين اليومية.