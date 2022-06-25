محمد النني يوجه رسالة للمقاولون العرب

أرسل الدولي المصري محمد النني نجم فريق أرسنال لكرة القدم، رسالة إلى ناديه السابق المقاولون العرب.

زار نجم المنتخب المصري، محمد النني، نادي المقاولون العرب، في إطار تواجده في مصر لقضاء إجازة.

كان محمد النني قد لعب لنادي المقاولون العرب في مرحلتي الناشئين والناشئين، قبل أن ينتقل إلى الخبرة المهنية في أوروبا.

وكتب محمد الناني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “هذا المكان سيظل صاحب الفضل لي مدى الحياة وسبب ما أنجزته”.

وتابع “أنا سعيد جدًا بالاستقبال هنا وأشكرك على كل شيء”.

سيكون هذا المكان مفضلًا على طول العمر، ينسب لي بعد ربنا على ما حققته .. ويسعدني باستقبالك وحبك الذي رأيته اليوم يفوق الوصف .. شكرا لك على كل شيء ♥ ️ pic.twitter.com/fERQICqpGP

– محمد النيني (ElNenY) 25 يونيو 2022

يشار إلى أن محمد النني جدد تعاقده مع فريق أرسنال الأول لكرة القدم لموسم آخر، بعد أن قدم أداءً جيدًا في نهاية الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.