توفِيْ الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، محمد سانوسي باركيندو، الأربعاء، عَنّْ عمر ناهز 63 عاما.

على الرغم من عدم الكشف عَنّْ سبب وفاته، استقبل باركيندو فِيْ قصر الدولة يوم الثلاثاء من قبل الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، الذي أشاد بولاية الأمين العام المنتهِيْة ولايته لمدة ست سنوات كسفِيْر جدير فِيْ نيجيريا.

من هُو محمد باركيندو

باركيندو حاصل على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) فِيْ العلوم السياسية من جامعة أحمدو بيلو، ولاية كادونا، نيجيريا، عام 1981، ودبلوم دراسات عليا فِيْ اقتصاديات البترول من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة عام 1988.

باركيندو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال فِيْ العلوم المالية والمصرفِيْة من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية فِيْ عام 1991، وزميل فِيْ جامعة جورج ميسون، فِيْرفاكس، فِيْرجينيا، للأعوام 2013-2016.

كَمْا حصل على الدكتوراه الفخرية فِيْ العلوم (مع مرتبة الشرف) من الجامعة الفِيْدرالية للتكنولوجيا فِيْ يولا فِيْ موطنه نيجيريا.

عمل باركيندو مع شركة التعدين النيجيرية JOSE، وترتقي فِيْ الرتب إلَّى مستوى كبير المسؤولين الإداريين والمساعد الخاص لوزير المناجم والطاقة والصلب.

كَمْا شغل منصب المساعد الخاص لوزير الموارد البترولية ورئيس مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، وعمل أيضًا (معارًا) كَمْساعد خاص لوزير الخارجية. فِيْ لاغوس.

شغل مناصب مختلفة فِيْ مجموعة شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) لمدة 24 عامًا، وهِيْ رئيس الاستثمارات الدولية فِيْ المقر الرئيسي لشركة NPC، ورئيس التجارة الدولية، ورئيس Duke Oil Inc، وهِيْ شركة تابعة للشركة الأم.

فِيْ المجموعة أيضًا، شغل مناصب رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعية نابليون والمدير العام لمكتب المجموعة فِيْ لندن، والعضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة CALSON التابعة، والمدير العام للاستثمارات للمجموعة، قبل الإشراف. جميع مشاريع الحكومة الاتحادية الموكلة إليها فِيْ قطاع النفط.

مواقف باركيندو فِيْ أوبك

فِيْ أوبك، شغل عدة مناصب، بما فِيْ ذلك مندوب نيجيريا فِيْ مؤتمرات أوبك الوزارية، وممثل نيجيريا الوطني فِيْ مجلس اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك (ECB).

كَمْا عمل نيابة عَنّْ الأمين العام لمنظمة أوبك ورئيس البنك المركزي الأوروبي النيجيري لأوبك، وشغل منصب المحافظ الخاص لأوبك فِيْ أوقات مختلفة.

وشغل منصب الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” من الأول من آب (أغسطس) 2016 حتى الخامس من تموز (يوليو) 2022، حيث كان من المتوقع أن تنتهِيْ ولايته بنهاية الشهر الجاري.