محمد بن راشد النمو الاقتصادي للإمارات أسرع من فترة ما قبل الجائحة.. والمؤشرات أقوى

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، أن الإمارات كانت الأسرع فِيْ التغلب على آثار جائحة كورونا على مستوى العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فِيْ تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر “فِيْ قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي ترأست الاجتماع الوزاري الأول للموسم الجديد، وفِيْ البداية استعرضنا مؤشراتنا التنافسية والتطويرية. . مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الوباء ونمونا الاقتصادي أسرع منه “. قبل الوباء، كانت قطاعات السياحة والتجارة والتنمية لدينا أكبر مما كانت عليه قبل الوباء “.

وتابع “الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد كانت الأسرع فِيْ التغلب على آثار أكبر جائحة يمر على البشرية، والأكثر توازناً بين صحة الإنسان والمصالح الاقتصادية”.

وأضاف “لا تزال العديد من دول شرق وغرب العالم تعاني من آثار الوباء … والتجارة العالمية لم تسترد قوتها بعد … لكن الإمارات أصبحت نموذجا واستثناءا عالميا فِيْ سرعة النمو وقوته بعد الجائحة “.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “مؤشرات التنمية لدينا اليوم حققت المركز الأول عالمياً فِيْ 156 مؤشرًا، مقابل 121 مؤشرًا قبل الوباء … و 432 مؤشرًا من بين العشرة الأوائل عالميًا مقارنة بـ 314 قبل الجائحة … نحن الأوائل عالميًا فِيْ جذب المواهب والبنية التحتية والمرونة، القوانين، قدرتنا على التكَيْفَ، وما إلَّى ذلك.

وتابع “تجاوزت تجارتنا الخارجية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري تريليون درهم، مقابل 840 مليار درهم قبل الوباء. وتجاوز نمونا الاقتصادي 22٪ خلال عام 2022”.

قرارات جديدة

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على عدد من القوانين والقرارات الجديدة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهدفنا خلق الفرص وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط فِيْ المجالات التنموية والاقتصادية والعملية. المشاريع الاجتماعية، وتطوير الشراكات التي تؤدي إلَّى تحسين جودة الخدمات العامة “.

وتابع “لقد وافقنا فِيْ مجلس الوزراء على الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن فِيْ المنطقة تعمل بالكامل على الطاقة الكهربائية النظيفة وبدون أي انبعاثات … خطوة مهمة قد تساهم فِيْ تغيير مستقبل الشحن. وتأثيراته البيئية “.

وأضاف “لقد وافقنا على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية شراكة شاملة مع جمهُورية إندونيسيا، واتفاقية مع مملكة إسبانيا للتعاون فِيْ مكافحة الجريمة، واتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء مكتب. لهم فِيْ البلاد، واتفاقيات أخرى لتجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول “.