محمد بن راشد يزور أكبر مجمع زراعي رأسي فِيْ العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، على الأولوية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للدولة.

وقال إن الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي فِيْ احتياجاتنا الغذائية وتحقيق استدامة مواردها من الأولويات الاستراتيجية الثابتة لدولة الإمارات، مشيداً بجهُود الشعب الإماراتي وشبابه المبدعين فِيْ مختلف المجالات، بما فِيْ ذلك المجال الزراعي، من خلالهم. الأفكار والمشاريع التي تستفِيْد من أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا، وتتبع أفضل الممارسات. زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والتوسع فِيْ إنتاج الغذاء محلياً.

جاء ذلك خلال زيارته برفقة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكَمْ دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هِيْئة دبي للطيران والرئيس الأعلى لدولة الإمارات. جروب، إلَّى “بوستانك”، أكبر مجمع زراعي رأسي يعتمد على الزراعة المائية فِيْ العالم، والذي أعلنت طيران الإمارات مؤخراً عَنّْ افتتاحه، باستثمارات تصل إلَّى 150 مليون درهم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تعزيز الإنتاج المحلي فِيْ القطاعات الزراعية الحيوية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إن افتتاح أكبر مجمع زراعي رأسي فِيْ العالم إنجاز مهم يعكس مدى وعي مؤسساتنا الوطنية بأهم ملفات التنمية، ومساهمتها فِيْ تأكيد الريادة. دولة الإمارات فِيْ مختلف المجالات المستقبلية .

وأشاد بعملية التطوير المستمر التي تشهدها طيران الإمارات على جميع المستويات وعلى رأسها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ودورها الفاعل فِيْ تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال مبادراتها المستمرة واستراتيجيتها المتكاملة لتحفِيْز الأفكار وتوفِيْر المناخ المناسب. لإطلاق مشاريع رائدة تعزز مكانة دبي كَمْدينة عالمية. حريصون على ضمان مقومات الاستدامة والازدهار والتميز.

وقال “طيران الإمارات وجهة وطنية ونحن فخورون بإنجازاتها وخدماتها التي عززت قدرتها التنافسية بين أكبر وأعرق شركات الطيران العالمية من خلال إدخال معايير جديدة للجودة فِيْ هذا المجال. ونحن واثقون من قدرة شبابنا. كوادر ومؤسسات وطنية لعرض وتنفِيْذ أفكار تتجاوز الأطر التقليدية لتسريع وتيرة الإنجاز وأفضل النتائج فِيْ مختلف القطاعات الحيوية.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على التقنيات المتقدمة المستخدمة فِيْ المجمع الزراعي والتي تمثل مكوناً أساسياً للمجتمعات الزراعية الذكية فِيْ المستقبل والمزايا التي توفرها لتلبية احتياجات الاكتفاء الذاتي فِيْ الغذاء، اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، ويحقق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي مع تطبيق معايير الاستدامة الأعلى، ليكون بمثابة اللبنة الأولى للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

واطلع على التقنيات المستخدمة فِيْ المجمع الزراعي الذكي المبني على مساحة 330 ألف قدم مربع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي فِيْ دبي وورلد سنترال، مما يتيح قدرته الإنتاجية للوصول إلَّى أكثر من مليون كيلوغرام من الخضار الورقية عالية الجودة. سنويا.

تساهم التقنيات الذكية المستخدمة فِيْ تقليل المياه المستهلكة فِيْ الزراعة بنسبة 95٪ من كَمْيات المياه التي تحتاجها الزراعة التقليدية، ومزايا أخرى أهمها توافر المحاصيل الورقية على مدار العام دون أن تتأثر بتغير المناخ و فصول السنة، حيث يمتلك مجمع “Bostanak” القدرة على إنتاج أكثر من مليون نبتة يمكن زراعتها فِيْ أي وقت، مما يسمح لها بإنتاج 3000 كجم من الخضر الورقية الطازجة عالية الجودة يوميًا.

يعتمد مجمع “بستانك” الزراعي على التقنيات المتقدمة، بما فِيْ ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، ويدار من قبل فريق متكامل من المتخصصين المؤهلين تأهِيْلا عاليا، بما فِيْ ذلك الخبراء الزراعيين والمهندسين وعلماء البستنة وعلماء النبات.

تعتمد “البستانك” على دورة إنتاج مستمرة تضمن إنتاجًا فائق النضارة ونظيفًا، دون استخدام أي مبيدات أو مواد كيميائية، بينما تم تزويدها بنظام ري الدائرة المغلقة، حيث يتم إعادة تدوير المياه، مما يساهم فِيْ توفِيْر 250 مليون. لترًا من المياه سنويًا، مقارنة بالزراعة فِيْ الهُواء الطلق التقليدي الذي ينتج نفس الكَمْية من المحاصيل.

يساهم المجمع الزراعي الذكي “بستانك” فِيْ تأمين سلاسل التوريد والتوريد لشركة الإمارات لتموين الطائرات، ويضمن استفادة المسافرين على متن الرحلات من خدمات الشركة وعلى رأسها طيران الإمارات بمنتجات غذائية عالية الجودة منتجة محلياً، بينما كَمْا ستتوفر قريبًا أيضًا للمستهلكين فِيْ الدولة. وستشتري الإمارات المنتجات الزراعية لـ “بستانك” كجزء من الخطط المستقبلية لتوسيع إنتاج وبيع الفواكه والخضروات.

يشار إلَّى أن سوق الزراعة الرأسية العالمي قد حقق نموًا مطردًا خلال السنوات الماضية، حيث تشير التقديرات إلَّى نمو هذا السوق من 4.16 مليار دولار فِيْ عام 2022 إلَّى 20.91 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب كبير بنسبة 25.9٪، فِيْ ضوء التوقعات الزيادة الملحوظة فِيْ الطلب على نموذج الزراعة العمودية نتيجة الطلب المتزايد على الأغذية العضوية، وتأثيراتها الإيجابية على الصحة العامة.