وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لمطار دبي الدولي، بالجهُود المتضافرة فِيْ ترسيخ مكانة دبي كَمْركز للحركة الجوية.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، أهمية الحفاظ على النموذج الإماراتي المتميز فِيْ تقديم أفضل وأعلى جودة للخدمات بأشكال متنوعة وداخل مختلف القطاعات سواء كانت هذه الخدمات. تقدم لمواطني دولة الإمارات أو المقيمين على أرضها أو كل من يقصدها زائرًا وضيفًا مشرفًا، وفقًا لأعلى المعايير والممارسات العالمية.

وقال العمل مستمر لرفع مستوى التنافسية لكافة القطاعات الخدمية والوصول إلَّى أعلى مستوياتها. يعد قطاع السفر والسياحة قطاعًا حيويًا أثبتت فِيْه دبي التميز النوعي على المستوى العالمي فِيْ جميع الأوقات وفِيْ ظل ظروف مختلفة .. وتتواصل الجهُود على مدار الساعة ضمن نظام متكامل يهدف إلَّى ضمان الأمن والسلامة وراحة جميع المسافرين.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمطار دبي الدولي، اليوم الخميس، يرافقه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكَمْ دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. مكتوم، رئيس هِيْئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي. الرئيس التنفِيْذي لمجموعة الإمارات، لتفقد سير العمل فِيْ المطار، والخدمات المقدمة من قبل مختلف أصحاب المصلحة، والتسهِيْلات التي يوفرها من أجل ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين إلَّى وجهات مختلفة حول العالم.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على آلية العمل لإنهاء إجراءات السفر والتقنيات الذكية التي تم تطويرها والتي تساهم فِيْ ضمان أعلى مستويات الانسيابية للمسافرين، من دخولهم مطار دبي حتى وصولهم. عَنّْد بوابة المغادرة والصعود إلَّى رحلاتهم الجوية. تستعد مطارات دبي لاستيعاب الزيادة الكبيرة فِيْ حركة السفر تزامنا مع موسم العطلة الصيفِيْة، موجهة من خلال توفِيْر جميع وسائل الراحة الممكنة للمسافرين، سواء من حيث كفاءة وسرعة استكَمْال إجراءات السفر أو من حيث الخدمات والتسهِيْلات التي تلبي الجميع. احتياجات المسافرين أثناء وجودهم فِيْ مطارات دبي.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالأداء المتميز لمطارات دبي تحت إشراف ومتابعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وأشاد بالجهُود المتضافرة لجميع الجهات المعَنّْية التي تكَمْل أدوارها فِيْ ترسيخ مكانة دبي كَمْحور وفاعل. مركزاً للحركة الجوية العالمية، ونقطة التقاء تربط بين شرق العالم وغربه، مع الإشارة إلَّى أهمية الاستمرار فِيْ العمل لخلق أفضل الأجواء المريحة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي وجميع منافذ السفر، والاستمرار فِيْ تحديث و تطوير قدرات مطارات دبي لتكون نموذجاً يحتذى به فِيْ تقديم معايير جودة جديدة لتجربة السفر حول العالم.

وشدد على أهمية الاستمرار فِيْ تبني كافة الحلول والإجراءات التي تضمن التدفق الكامل للحركة الجوية من وإلَّى مطار دبي الذي شهد مؤخرا تدشين مشروع تجديد المدرج الشمالي لمواكبة النمو القوي لحركة السفر فِيْ المطار. التي استقبلت أكثر من 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري مع توقع زيادة كبيرة. بالأرقام خلال موسم العطلة الصيفِيْة، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي إلَّى حوالي 58 مليون مسافر بحلول نهاية هذا العام.

وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة بتكثيف التعاون بين مختلف الجهات العاملة فِيْ مطار دبي الدولي وكافة منافذ السفر الجوية والبحرية والبرية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تسريع توفِيْر خدمات أمنية ولوجستية للمسافرين والتأكد من توافر الضمانات المتنوعة التي تضمن لهم راحتهم وسعادتهم حتى يغادروا إلَّى وجهاتهم بكل سهُولة ويسر.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلَّى شرح عَنّْ التقنيات الذكية المستخدمة فِيْ مطار دبي الدولي لضمان سرعة إنجاز إجراءات السفر وضمان أمن وراحة الركاب على متن رحلات مختلف شركات الطيران المشغلة لها. الرحلات الجوية عبر المطار والتي بلغ عددها فِيْ عام 2022 إلَّى 84 شركة طيران. وعملت رحلاتها إلَّى وجهات مختلفة حول العالم، وبلغ عددها 198 وجهة فِيْ 93 دولة، بالإضافة إلَّى رحلات طيران الإمارات التي أعلنت عَنّْ تشغيل 24 ألف رحلة مجدولة من وإلَّى 129 مطارًا حول العالم خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام. عام.

رافق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي والفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الملازم- اللواء طلال بالهُول الفلاسي مدير عام جهاز امن الدولة بدبي وعدد من القيادات والمسؤولين.

توفر البوابات الذكية المستخدمة فِيْ مطارات دبي للركاب القادمين والمغادرين القدرة على إكَمْال إجراءات مراقبة الجوازات فِيْ غضون ثوانٍ، حيث تتميز البوابات الذكية بإجراءات سلسة من خلال التعرف على بصمة العرب اليوم لإتمام المعاملة.

يشار إلَّى أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول كأكثر المطارات الدولية ازدحامًا للعام الثامن على التوالي، حيث استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2022.