محمد بن زايد اقتصادنا اليوم أصبح أكثر قوة ونموا

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح اليوم من أقوى الاقتصادات ونموها.

جاء ذلك خلال كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، لأبنائه وإخوانه، شعب الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، والتي نقلتها عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان “إن بلادنا اليوم لديها نظام تنمية متطور ومتكامل ومستدام”.

وشدد على ضرورة تسريع جهُود تطوير الاقتصاد عالميا.

وأوضح “سنواصل تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية فِيْ هذا المجال”.

وقال سنواصل تعزيز مكانة البلاد كَمْزود موثوق للطاقة وداعم لأمن الطاقة العالمي.

وأكد فِيْ كلمته أن “أولوياتنا تشمل تطوير قدراتنا فِيْ مجال العلوم والتكنولوجيا”.