محمد بن زايد الإمارات حريصة على دعم أمن الطاقة فِيْ العالم عامة وفرنسا خاصة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، أن الطاقة بكافة أشكالها من أهم مجالات التعاون بين الإمارات وفرنسا.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، ورئيس الجمهُورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، اليوم، علاقات الصداقة التاريخية المتينة، والفرص الواعدة لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه فِيْ مختلف المجالات، فِيْ ظل التعميم الشامل. شراكة استراتيجية تجمع الإمارات وفرنسا، بالإضافة إلَّى مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.

واستعرض رئيس الدولة والرئيس الفرنسي، مختلف مسارات التعاون فِيْ إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة فِيْ مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والثقافة، والعلم، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبيئة. والتغير المناخي ومجالات حيوية أخرى تحظى باهتمام مشترك وتدعم تطلعات البلدين إلَّى مستقبل أفضل.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين فِيْ العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان أن الصداقة بين الإمارات وفرنسا قوية وراسخة منذ عهد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهِيْان.

وأشار إلَّى أن الطاقة بكافة أشكالها تمثل أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين. تحرص دولة الإمارات على دعم أمن الطاقة فِيْ العالم بشكل عام وفِيْ فرنسا الصديقة بشكل خاص، مشيرة إلَّى توفر العديد من إمكانيات ومكونات الشراكة بين البلدين فِيْ هذا المجال.

يعكس حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي قوة ومرونة العلاقات المتنامية بين البلدين.

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي أكثر من 256.15 مليار درهم.

وتعكس معدلات النمو المستمر للمبادلات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهُورية الفرنسية قوة علاقات الشراكة الاقتصادية وترجمة للعلاقات التاريخية التي توحد بين البلدين الصديقين وتحظى برعاية ودعم قيادتي البلدين. خير شعوبهم وتحقيق أهدافهم المشتركة من أجل التنمية المستدامة.

وتشكل هذه الأرقام، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية، حركة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين، حيث أنها لا تشمل حركة صادرات النفط الإماراتية إلَّى فرنسا.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي 24.9 مليار درهم (6.785 مليار دولار) ارتفاعا من 19.7 مليار درهم (5.38 مليار دولار) فِيْ 2022.

وبلغ أعلى رقم تاريخي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 28 مليار درهم (7.63 مليار دولار) فِيْ 2022.

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بين الأسواق التجارية لفرنسا فِيْ الخليج العربي بعد دولة قطر، وتعد الإمارات مركزًا لوجستيًا حيويًا للصادرات والواردات الفرنسية نحو شرق آسيا.

تتنوع الصادرات الفرنسية إلَّى الإمارات العربية المتحدة، وتشمل قطاعات التصدير الرئيسية الثلاثة، والتي تمثل 70٪ من المبيعات، السلع الإنتاجية والكيماويات والعطور ومستحضرات التجميل، وأخيراً المنسوجات والملابس.

من ناحية أخرى، تمثل الهِيْدروكربونات الحصة الأكبر من واردات فرنسا من الإمارات.