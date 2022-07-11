محمد بن زايد صرف حزمة منافع سكنية لمواطني أبوظبي بقيمة 1.5 مليار درهم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفته حاكَمْاً لإمارة أبوظبي، بصرف حزمة من مزايا الإسكان للمواطنين فِيْ أبوظبي، بقيمة إجمالية 1.5 مليار. دراهم.

يستفِيْد من هذه الباقة أكثر من 1100 مواطن ومواطنة فِيْ إمارة أبوظبي.

وتشمل حزمة المزايا صرف قروض الإسكان، ومنح الأراضي السكنية، وإعفاء المتقاعدين وأسر المتوفِيْن من دفع مستحقات قروض الإسكان، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتتزامن الحزمة الثانية لعام 2022 مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم فِيْ المساهمة فِيْ دفع عجلة التنمية فِيْ البلاد. المجتمع.

كَمْا تجسد هذه التوجيهات اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفِيْر سبل العيش الكريم ورفاهِيْة أبناء الوطن وأسرهم، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تعزز المساهمة فِيْ البناء والتقدم. الأمة.