محمد بن زايد قمة جدة أكدت الدور المحوري للسعودية في مواجهة التحديات

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد أن قمة جدة أكدت الدور الأساسي للمملكة في مواجهة التحديات.

وتابع بن زايد في تغريدة له على تويتر نتطلع إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء.

قمة جدة

عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية قمة مشتركة في جدة. بهدف تأكيد شراكتهما التاريخية وتعميق تعاونهما المشترك في كافة المجالات.

رحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الإستراتيجية القائمة منذ عقود في الشرق الأوسط، والتزام أمريكا الدائم بأمن ودفاع شركائها، وإدراكه للدور المركزي للمنطقة في ربط دول الشرق الأوسط. المحيطين الهندي والهادئ مع أوروبا وأفريقيا والأمريكتين.