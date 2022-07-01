محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يشهدان مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس جمهُورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، حفل تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وإندونيسيا.

تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا هِيْ الثالثة من نوعها التي أبرمتها الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.

وجرى تبادل الاتفاقية خلال الحفل الذي أقيم فِيْ قصر الشاطئ بأبوظبي مع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وذالكفل حسن وزير التجارة بجمهُورية إندونيسيا.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، إن دولة الإمارات تواصل تنفِيْذ خططها الطموحة لبدء حقبة جديدة من الازدهار من خلال الاستفادة من موقعها العالمي كَمْركز رئيسي من خلال توسيع شبكة شركائها التجاريين. بوابة لتدفق التجارة والاستثمار.

وأكد أن إندونيسيا من أهم الحلفاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن البلدين يعملان معا بروح من التعاون البناء منذ عقود لتحفِيْز التنمية الشاملة وتوفِيْر فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين.

وأعرب عَنّْ تطلعه إلَّى أن تشكل هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهِيْل تدفق التجارة البينية، والتعاون البناء، وتبادل الاستثمارات، ونقل المعرفة والخبرة، فضلاً عَنّْ توفِيْر أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معًا.

ولفت الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان إلَّى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتي فِيْ إطار خطة طموحة لتأسيس شبكة تحالفات تجارية استراتيجية لدولة الإمارات مع بعض من أسرع الاقتصادات نمواً فِيْ العالم. مما يساهم فِيْ تحفِيْز المرحلة المقبلة من النمو والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت مظلة “50 مشروعاً” تهدف إلَّى ترسيخ مكانة الدولة كَمْركز تجاري واستثماري عالمي.

من جانبه رحب رئيس جمهُورية إندونيسيا جوكو ويدودو باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده والإمارات، وقال إنها تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والعمل المشترك المستمر للنهُوض بها. العلاقات على مستويات أوسع وأشمل، مشيرة إلَّى حرص قيادتي البلدين والإرادة المشتركة التي ساهمت فِيْ تنفِيْذ الاتفاقية.

وأكد أن الاتفاقية تشكل نقلة طموحة فِيْ التعاون بين البلدين وقاعدة صلبة ستنقل العلاقات إلَّى مرحلة جديدة أسرع تطور وازدهار تلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

وأعرب عَنّْ سعادته بهذه الاتفاقية الاقتصادية المهمة، مشيرا إلَّى أنها من المتوقع أن تساهم فِيْ مضاعفة قيمة التجارة الثنائية فِيْ السنوات المقبلة.

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا إلَّى تنشيط التجارة الثنائية بين البلدين من حوالي 3 مليارات دولار سنويًا فِيْ عام 2022 لتصل إلَّى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا خلال 5 سنوات عَنّْ طريق تخفِيْض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع. والخدمات. هذا يخلق فرصًا جديدة للمصدرين والشركات على كلا الجانبين.

بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، سيتم منح أكثر من 80٪ من صادرات الإمارات إلَّى إندونيسيا إعفاءً فوريًا من الرسوم الجمركية. كَمْا ستساهم الاتفاقية فِيْ زيادة القيمة الإجمالية للتجارة فِيْ الخدمات بين البلدين لتصل إلَّى 630 مليون دولار بحلول عام 2030. وستكون إجراءات جمركية مبسطة .. وفِيْما يتعلق بالتجارة الرقمية، ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية التعامل معها. أكبر اقتصاد فِيْ جنوب شرق آسيا، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.4٪ فِيْ عام 2022، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهُورية إندونيسيا إلَّى خلق المزيد من الفرص فِيْ القطاعات سريعة النمو فِيْ الاقتصاد الإسلامي، والتي من المتوقع أن تصل إلَّى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.

كَمْا سيعمل على تسريع وتيرة تصل إلَّى 10 مليارات دولار فِيْ المشاريع الاستثمارية فِيْ القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مع تشجيع التعاون المستقبلي فِيْ مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.

تهدف الاتفاقية إلَّى تحقيق تقدم تقني سريع فِيْ القطاعات الواعدة بما فِيْ ذلك تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، مما يؤدي إلَّى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي فِيْ البلدين. ستعزز الاتفاقية التاريخية موقع الممر بين الجنوب والجنوب للتجارة العالمية.

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا محادثات تهدف إلَّى التوصل إلَّى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال شهر سبتمبر 2022 ضمن رؤية مشتركة لتوسيع الفرص الاقتصادية ودعم التعافِيْ من جائحة “كوفِيْد -19” والإعلان عَنّْ مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، فِيْ بالإضافة إلَّى الارتقاء بالعلاقات الثنائية فِيْ مختلف المجالات إلَّى آفاق جديدة، مع الأخذ فِيْ الاعتبار أن التجارة البينية الإقليمية غير النفطية بين البلدين بلغت 3 مليارات دولار فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 62٪ عَنّْ عام 2022 و 17٪ عَنّْ عام 2022.

يواصل البلدان التعاون بشكل أوثق من خلال العمل معًا فِيْ مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية، بما فِيْ ذلك أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة فِيْ العالم.

كَمْا تعهدت الإمارات بتقديم 10 مليارات دولار لهِيْئة الاستثمار الإندونيسية، وفِيْ الوقت نفسه أصبحت الحكومة الإندونيسية أكبر مُصدر للصكوك فِيْ ناسداك دبي فِيْ مايو 2022.

إندونيسيا هِيْ أرخبيل متنوع، وأكبر اقتصاد فِيْ جنوب شرق آسيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، مما يجعلها رابع أكبر دولة فِيْ العالم من حيث عدد السكان.

تتمتع إندونيسيا، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، بموقع جغرافِيْ متميز عَنّْد تقاطع طرق التجارة الرئيسية التي توفر قدرًا أكبر من الترَابِطْ الذي يسمح بالتدفق السهل للسلع والخدمات.

كَمْا تضمن الحفل تبادل عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التالية

– مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والوكالة الوطنية للرقابة على الدواء والغذاء بإندونيسيا بشأن التعاون فِيْ مجال مكافحة المخدرات واللقاحات .. وتبادلها معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة. وحماية المجتمع فِيْ الإمارات العربية المتحدة، وريتنول ب. مارسودي، وزير الخارجية الإندونيسي.

تنفِيْذ مشروع مشترك حول تنمية المانغروف بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار فِيْ جمهُورية إندونيسيا، تبادلته مريم بنت محمد سعيد حارب المهِيْري وزيرة التغير المناخي والبيئة. فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وريتنول ب. مارسودي، وزير خارجية إندونيسيا.

وبروتوكول تعاون بين وزارة الدفاع الإماراتية ونظيرتها فِيْ إندونيسيا، تبادله معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات، وبرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي.

مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الانسانية وجامعة نهضة العلماء فِيْ يوجياكارتا .. تبادلها الدكتور حمدان مسلم المزروعي مستشار ديوان ولي عهد أبوظبي ومن اندونيسيا يحيى خليل ثقوف رئيس نهضة العلماء منظمة.

عقد شراء منصة هبوط بين “توازن” وشركة “SOE” الإندونيسية، تبادله طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفِيْذي لمجلس توازن الاقتصادي، وقاهر الدين جنود الرئيس التنفِيْذي لشركة PAL.Pt – PtPal فِيْ إندونيسيا.

حضر مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الشيخ منصور بن زايد آل نهِيْان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ حامد بن زايد آل نهِيْان عضو المجلس التنفِيْذي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان وزير الدولة لشؤون الرئاسة. الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون. آل نهِيْان مستشار الشؤون الخاصة بوزارة شؤون الرئاسة، وسهِيْل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. معالي وزير الدولة للتجارة الخارجية والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات وعدد من المسؤولين.

كَمْا حضر الحفل الوفد المرافق للرئيس الإندونيسي، والذي يضم إريك توهِيْر، وزير مشروعات الدولة، برامونو أنونج، الوزير، سكرتير مجلس الوزراء، بامبانج سوسانتو، رئيس هِيْئة العاصمة فِيْ نوسانتارا، معالي رضا ويراكوسوما، رئيس مجلس الإدارة. هِيْئة الاستثمار الإندونيسية، وسعادة حسين باجيس سفِيْر إندونيسيا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين. مسئولين فِيْ إندونيسيا.