محمد بن زايد والرئيس المصري يتفقدان مشروعًا سياحيًا فِيْ العلمين

تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشروعًا استثماريًا فِيْ مدينة العلمين.

ورافقهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهُورية العراق.

واستمع الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة والقادة إلَّى شرح عَنّْ مشروع “ريجال هايتس هُوتيل العلمين” الذي يضم عددا من المرافق السياحية. ثم شاهد الجميع عروض الألعاب النارية والمظليين.

وأقام الرئيس المصري مأدبة عشاء على شرف حضور القادة.

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المصري قد استقبل فِيْ مطار العلمين أشقائهم ملك البحرين وملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عَنّْ عمق العلاقات الأخوية بين الدول الخمس وشعوبها والتي تقوم على أواصر الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وعبر الرئيس المصري عَنّْ تقدير ومودة مصر قيادة وشعبا للروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها مع أشقائها من الدول العربية.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة خلال الجولة الشيخ هزاع بن زايد آل نهِيْان نائب رئيس المجلس التنفِيْذي لإمارة أبوظبي والشيخ منصور بن زايد آل نهِيْان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير. معالي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ زايد بن زايد آل نهِيْان. محمد بن زايد آل نهِيْان، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وحميد عبيد خليفة أبو شبس رئيس هِيْئة محاسبة أبوظبي. سلطة.

فِيْ وقت سابق اليوم، تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجهات النظر مع قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق حول تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، بمطار العلمين شمال غرب مصر، بحضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفِيْر بسام راضي، فقد أعرب الرئيس المصري عَنّْ تقدير ومودة مصر قيادة وشعبا للروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها مع أشقائها من الدول العربية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر بين القادة حول تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والاستخدام الأمثل لكافة المجالات المتاحة لتعزيز التعاون فِيْما بينهم.