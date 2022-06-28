محمد ثروت يسافر للخارج لاستكمال العلاج.. ونادية مصطفى تكشف التفاصيل

خضع الفنان المصري محمد ثروت، لعملية قلب ناجحة في الساعات القليلة الماضية، والتي كانت ناجحة، بسبب انسداد الشرايين، مما أجبر الفريق الطبي المعالج على تركيب دعامات قلبية.

طمأنت الفنانة المصرية نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، الجمهور في تصريحات لـ “العرب اليوم” على الحالة الصحية للمطرب محمد ثروت، مشيرة إلى أنه اتصل بزوجته عبر الهاتف وأكد لها أنه موجود في منزل. أحسن حالا، وتحدثت إلى “ثروت” بسرعة وطمأنها بنفسه على صحته.

وحول لجوء الفنانة المصرية إلى السفر للخارج لاستكمال العلاج، أوضحت نادية مصطفى أن الرحلة إلى الخارج ستتم بعد أسبوعين تقريبًا على الأقل، حتى يتعافى من الجراحة التي خضع لها بالإضافة إلى فترة نقاهة جيدة.

وأشار إلى أن السبب في ذلك يعود إلى معاناة محمد ثروت من “كهربة القلب”، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، ووجود سرعة كبيرة فيها، ولذلك قرر السفر للخارج لاستكمال العلاج. وأشار إلى أنه لا يعرف حتى الآن ما يمكنه أن يقرره، فالطبيب موجود في الخارج بسبب هذا الوضع، لكنه أكد التواصل مع زوجته وابنه والاهتمام باحتياجاتهم في كل مرة يطلبون فيها تعاون النقابة.

وكانت نادية مصطفى قد أكدت أن الفنان محمد ثروت خضع لعملية جراحية في القلب داخل أحد المستشفيات السبت الماضي، مبينة أنها أكدت هذا الخبر بعد أن بدأ البعض في تداوله.

وأوضحت في تصريح خاص لـ “العرب اليوم” أنها تحاول حاليًا التواصل مع نجل محمد ثروت وزوجته للتحقق من صحة المطرب المصري.

دعا الشاعر الغنائي أحمد المالكي مؤخرا المطرب محمد ثروت إلى الغناء مرة أخرى على أغنية جديدة بعنوان “حنسيب لامين الغاني”، بعد عام ونصف من أغنيته الأخيرة بعنوان “يا إلحاح على روحي”، حيث ” وأكد المالكي أن الأغنية التي ستطرح قريباً من كلمات محمد عبية وتوزيع أحمد أمين ستؤدي.

الجدير بالذكر أنه في 10 فبراير من العام الماضي، عاد الفنان محمد ثروت للغناء بإطلاق أحدث أغانيه “يا مستعجل فارقي”، عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد. رحيم وإخراج أحمد ثروت.