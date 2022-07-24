محمد حماقي وأحمد سعد يرقصان فِيْ تحدي أغنية “صدقيني” على المسرح

قدم الفنان المصري أحمد سعد أغنيته الشهِيْرة (صدقني – سيرينا يا دنيا) برفقة الفنان محمد حماقي على خشبة مسرح الأخير بمدينة العلمين الجديدة مساء السبت، وسط صيحات الجمهُور.

أضاء النجم محمد حماقي حفلا كاملا فِيْ مدينة العلمين الجديدة، حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد.

جاء حماقي على خشبة المسرح وهُو يغني أغنية “نفسي أنا أبقى جنبو” فِيْ مزاج فرح. بعد الحفلة”.

فاجأ محمد حماقي جمهُوره بأداء مقطع من أغنية “أنساك” لأم كلثوم، حيث قدم حماقي الأغنية بشعور عالٍ لدرجة أن بعضهم طالبه بإكَمْال الأغنية، لكنه سرعان ما عاد إلَّى أغانيه المعتادة.

وأثناء الحفل غنت عدة أغنيات “لا لوم ولا كفر، من قلبي أنا أغني، م البداية، أحلى إحتياجك، وهذا حبيبي زها مين”، وكذلك أغنية “هِيْتي”. جمال استثنائي ”، حقق أكثر من 14 مليون مشاهدة فِيْ أقل من شهر، منذ نشره على قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

كَمْا خاطب الفنان أحمد سعد وقال “أحمد من الأصوات النادرة التي نفتخر بها”. أجاب سعد أريد أن أقول شيئًا أحبه، ولا أستطيع الذهاب إلَّى حفلة أخرى غير حفلة حماقي الموسيقية على هذا الكوكب، ثم قدم أغنيتي “صدقاتي” و “يا له من يوم جميل”.

ويعد الحفل أول جولة لحماقي خلال صيف 2022 بالساحل الشمالي، وحضرها بعض الشخصيات العامة وأسرهم، ومنهم الفنان أحمد سعد وزوجته، والمنتج تامر مرسي وزوجته، والفنانة نسرين إمام، والفنانة. زوجة ماجد المصري، ومي رؤوف، زوجة المنتج حمدي بدر، والمنتج محمد حامد، والفنان أحمد عصام، الذين شاركوا بألعاب حماقي النارية المثيرة طوال الحفل.

أحيا حماقي، مؤخرًا، سلسلة من الحفلات فِيْ دول الخليج، والتي جذبت جماهِيْر غفِيْرة، لفرض قبضتها على قلوب محبيه فِيْ مختلف الدول العربية.