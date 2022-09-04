محمد حماقي يستعرض تاتو باسم ابنته.. ويكشف عَنّْ حلمه القديم

واصل الفنان المصري محمد حماقي حفلاته طوال موسم الصيف، مهِيْئا الأجواء لحفل اختتام مهرجان العلمين “أرينا” مساء الجمعة، بحضور آلاف المتفرجين من مختلف الجنسيات العربية.

بدأ محمد حماقي حفلته بألحان أغنيته “نفسى أنا أبي جنبة”، ثم قدم باقة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة على مدى ساعتين متتاليتين، مثل “حاجة خفِيْة”، “ما بلاش”. “،” لو حاصيب “، وأحدث أغانيه التي حظيت بشعبية كبيرة منذ عرضها على موقع يوتيوب تحت اسم” أدرينالين “، وكذلك أغنيته الوطنية أم الدنيا التي علق عليها” هذه الأغنية عزيز علي “.

فِيْ لحظة جميلة توقف حماقي عَنّْ الغناء بسبب عدم تمكن الجمهُور من رؤيته لأنه بعيد عَنّْ المسرح، بسبب كثرة الحشد، اقترب منهم واستمتع بأغنيته “حاجة خفِيْة” وسط تصفِيْق وهتافات. من الحاضرين.

كَمْا سمح لأحد معجبيه بالتقاط صورة معه، بعد أن لاحظ رغبته وإلحاحه فِيْ أن يتم تصويره معه، حيث قال له “أراك من بداية الحفلة، تريد أن تتخيل”، رد المعجب بأنه سافر من لبنان إلَّى مصر تحديدا لحضور حفلته ومقابلته.

وشم محمد حماقي

على خشبة المسرح، تجاوز حماقي الوشم الذي رسم على ذراعه باسم ابنته “فاطمة” باللغة الإنجليزية وعلق “ما رأيك بي أم لا”.

نظرة محمد حماقي

أما بالنسبة للمظهر، فقد اختارت النجمة إطلالة غير رسمية ومريحة كالمعتاد، مرتدية تيشيرت أبيض من ماركة “أوف وايت” العالمية، بسعر 990 دولارًا أمريكيًا، جمعته مع بنطال أسود وحذاء رياضي.

محمد حماقي وحلم كرة القدم المحترفة

وفاجأ حماقي الجمهُور بدعوته ابن أخيه إبراهِيْم طارق حماقي على خشبة المسرح لتقديمه للجمهُور، مشيرًا إلَّى انضمامه رسميًا إلَّى النادي الأهلي، النادي الحاصل على أكبر عدد من البطولات فِيْ الوطن العربي وإفريقيا.

وكشف حماقي أنه يحلم بكرة القدم الاحترافِيْة فِيْ النادي الأهلي المصري، لكن حلمه لم يتحقق، قائلا “هذا ابن أخي طارق، ويلعب للنادي الأهلي، وأتمنى له أن يصبح لاعبا”. لاعب رائع فِيْ مصر وتحقيق حلمي القديم.

يشار إلَّى أن حماقي طرح قبل أسبوعين أغنيته الجديدة “حبيبي قلبي جدة” والتي حققت أكثر من 5.5 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهِيْ من كلمات عمرو مصطفى وتأليف أمير طامية وتوزيع أحمد إبراهِيْم.

فِيْ المقابل، تجاوزت أغنية حماقي “أدرينالين” 25 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب قبل نحو شهر.