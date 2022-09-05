محمد حماقي يوبخ حارسا حاول دفع إحدى معجباته.. وخطوبة فِيْ الحفل

أضاء الفنان المصري محمد حماقي المزاج فِيْ حفله بالإسكندرية، حيث قدم الآلاف من محبيه المخلصين باقة من أغانيه الحديثة والقديمة.

اشتمل الحفل على العديد من المواقف، والتي تراوحت من ممتعة إلَّى مثيرة للاهتمام، حيث تم الترويج لها على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية.

محمد حماقي يوبخ حارسًا

وعبر محمد حماقي عَنّْ غضبه واستيائه من طريقة تعامل أحد الحراس مع فتاة من بين الحضور حيث أوقف الحفلة وقال للحارس مخاطبا الحارس “دورك حماية الجمهُور وليس إهانتهم. . “

واعتذر حماقي للفتاة مخصّصاً لها أغنية “أحلى حاجة لك”.

حفلة خطوبة

وكان الحفل مفاجأة سارة، حيث فاجأ شاب محبوبته بتقديم التزامه أمام آلاف الأشخاص الذين حضروا حفل محمد حماقي بالإسكندرية، عَنّْدما توقف الأخير عَنّْ الغناء، وطلبت من الجماهِيْر التصفِيْق له، وقال “ماذا هل هذه الخطوبة

وتابع “لقد أسعدتني حقًا، والله يوفقك، ولا تنس أن تسعدني”، ثم أعطاهم أغنية “أمام الناس”.

وأشار الشاب إلَّى أنه كان يحب الفتاة لمدة عام تقريبًا ولم يعترف لها بأي شيء، ثم ركع وقدم لها خاتم الخطوبة.

محمد حماقي يغني بفتاة حازمة

واختتم محمد حماقي الحفل بالغناء بفتاة حازمة، حيث صفق الجمهُور ولوح لهم، مشيدين بلفتها الإنسانية الطيبة.

مهرجان العلمين “أرينا”

وكان حماقي قد أقام مساء الجمعة الحفل الختامي لمهرجان العلمين “أرينا”، بحضور آلاف المتفرجين من مختلف الجنسيات العربية مثل “مستقبية الحاج” و “ما بلاش” و “لو حاصيب” وآخر أغانيهم. والتي لاقت ردود فعل كبيرة منذ إطلاقها على قناة “يوتيوب” تحت اسم “Adrenaline”.

يشار إلَّى أن حماقي طرح قبل أسبوعين أغنيته الجديدة “قلبي حبك جادة”، والتي حققت أكثر من 5.5 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهِيْ من ألحان عمرو مصطفى، وتأليف أمير تيماء، وتوزيع أحمد إبراهِيْم.

من ناحية أخرى، تجاوزت أغنية حماقي “أدرينالين” 25 مليون مشاهدة منذ طرحها على منصة “يوتيوب” قبل نحو شهر.