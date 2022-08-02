محمد دايري يغضب متابعيه بجدول المرأة المثالية.. سهرة رقص وقلة حياء

أثار نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي محمد ديري جدلًا وغضبًا بعد نشره جدولاً يتضمن مهام الزوجة المثالية عبر حسابه على سناب شات، بحسب رأيه الشخصي.

ويتضمن الجدول الذي نشرته دار Dare، مهام الزوجة من الصباح إلَّى الليل، ويبدو أنه يعتبرها “روبوتًا” يفِيْ بمتطلبات المنزل والأطفال، وكذلك الزوج دون راحة.

ومن مهام “المرأة المثالية” فِيْ الصباح إيقاظ الأطفال وإطعامهم وإرسالهم إلَّى المدرسة، ثم إيقاظ الزوج بوردة مغطاة بالعطر بقبلة، ثم تنظيف المنزل والحصول على نوم لمدة ساعة. .

أما المهام بعد الظهر فهِيْ طهِيْ الوجبة بالسلطة وغسل الصحون، ثم استقبال الزوج بملابس جديدة والمبخرة، ثم تدليك الزوج وتدليك رجليه.

لم تنته المهام هنا، بل كان عليها أيضًا صنع الحلوى، وإعداد القهُوة، والدراسة للأطفال، وكذلك ممارسة الرياضة، والجلوس مع زوجها والتحدث بلطف.

وما صدم متابعي هذه القائمة التي اعتبرها البعض “مهِيْنة” للمرأة، هُو آخر مقال فِيْ المساء كتب فِيْه “أمسية رقص وقلة حياء”.

عبّر أتباع Dare عَنّْ استيائهم من الطريقة التي ينظر بها إلَّى النساء، حيث يراها عاملة منزلية وليست شخصًا متعبًا وعاطفِيًْا. بينما أيد البعض ما تحتويه القائمة، وأبرزوا أن كل امرأة يجب أن تمشي وفقًا للجدول الزمني.

قرر أحد المتابعين وضع جدول أعمال للزوج المثالي، وطلب منه أن يغازلها، ويخبرها بأشياء حلوة، ويساعدها فِيْ المنزل، وأكثر من ذلك بكثير.

ومن بين التعليقات كتب أحد المستخدمين “إنه متحيز للسهر والرقص وقلة الحياة، وفِيْ هذه اللحظة ينسى الناس حركة الرقص، أي يجلس على سبيل المثال وزوجته”. ترقص له … الباقي موجود ولا خلاص

وعلق آخر قائلاً “كثيرون أيضًا، لكنهم مجهُولون، ويقومون بأعمال الكهرباء والسباكة، ويغيرون خط الغاز. لم أبالغ، لكن هذا صحيح. بالطبع، أضفت الخبز وفتات الخبز والمصابيح”.

ومحمد ديري ناشط سعودي يبلغ من العمر 27 عامًا ويلعب لنادي الهلال السعودي، ويعد حسابه على سناب شات من أشهر الحسابات، حيث يتابعه ملايين المتابعين للتعرف على يومياته، حيث ينشر مقاطع فِيْديو متنوعة. . والصور فِيْ مواضيع مختلفة.

انطلقت حملة لإغلاق حسابه على “تويتر” بعد أن نشر العديد من التغريدات التي فُهمت على أنها “ساخرة” من قبل عشاق الأندية الأخرى، وبالفعل كانت هذه الحملة ناجحة بعد عدد كبير من التقارير، ويقال إن أحد وقد تورط مسئولو النادي فِيْ رفع التقارير التي انتهت صلاحيتها بإغلاق الحساب بشكل كامل.