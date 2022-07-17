محمد رمضان أنا حر بتصرفاتي.. ولا أنشر العَنّْف بل أجسد الواقع‎‎

كسر الفنان المصري محمد رمضان صمته ورد على الاتهامات والاعتداءات التي يتعرض لها باستمرار بسبب استعراضه المستمر لممتلكاته وممتلكاته أمام جمهُوره من سيارات وساعات ومقتنياته الذهبية ومشترياته من اشهر الماركات العالمية واغلى الماركات العالمية

وأكد رمضان أنه حر فِيْ أفعاله، وعلق قائلاً “كل ما اشتاق إليه الناس هُو الحرية.

وأوضحت الفنانة المصرية “مشاكلي فِيْ الحياة أنني أكثر من اللازم. أحب أن أقول إنني يجب أن أكون فخورة. أما نعمة ربك فقد حدث. ولا بد لي من توثيق نجاحي”.

وبشأن اتهامه ببث الفساد والعَنّْف فِيْ مصر بسبب أفلامه ومسلسلاته، قال “هذا جعلني أشك فِيْ وقت ما أنني سبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا … وكل ما قدمته كان ملهمًا. بالواقع. الواقع أقسى من أي دراما “.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كانت مسلسل “الممشى” فِيْ الموسم الدرامي لرمضان 2022، ويستعد حاليا لفِيْلمه الجديد “الزيرو”.