ارتدى الفنان المصري محمد رمضان تسريحة شعر جديدة أثناء تواجده فِيْ اليونان لحضور حفل غنائي خلال الساعات المقبلة.

وثق رمضان أجواء رحلاته إلَّى أرض الإغريق، حيث قدم نفسه على أنغام أغنيته “فِيْرساتشي بيبي” عَنّْد وصوله، مستعرضًا القافلة التي أحضرها، والمنزل الذي سيبقى فِيْه حتى عودته إلَّى مصر. .

وكان الفِيْديو مصحوبًا بتعليق جاء فِيْه “سأحب اليونان وسأعود إلَّى المدينة. من الساحل الشمالي إلَّى أكبر حفل فِيْ ميكونوس يوم 28/7. ثقوا فِيْ نجاح الله “.

حظي الإطلالة الجديدة للفنانة المصرية برد فعل كبير من الجمهُور، حيث سلطت الضوء على تسريحة الشعر المربوطة بأقفال مجعدة بأسلوب الشباب الأفريقي، مع حلق الشعر فِيْ نهايات الرأس، مرتدية ملابس بيضاء غير رسمية.

يعيش محمد رمضان فِيْ حالة من النشاط الفني. وأحيا مؤخرا العديد من الحفلات سواء فِيْ مدينة العقبة الأردنية، أو فِيْ اسطنبول التركية، فِيْ وقت عادت فِيْه الفنانة لإحياء حفلات فِيْ مصر مرة أخرى، بعد توقفه العام الماضي ؛ لمخالفته القواعد الصادرة عَنّْ اتحاد المهن الموسيقية.

علق رئيس لجنة العمل باتحاد المهن الموسيقية، منصور هندي، على الاحتفال الأخير بحفل للفنان محمد رمضان على الساحل الشمالي لمصر، رغم قرار إيقافه، بسبب إحياء الحفل من قبل د. تم إنتاج الفنان بناءً على طلب المهن التمثيلية.

وأضاف هندي أن اتحاد المهن التمثيلية بعث برسالة إلَّى نقابة المهن الموسيقية قبل إجازة عيد الأضحى، وطالب بمنح الفنان محمد رمضان الإذن اليومي لإحياء الحفلات، مع التزامه الكامل بالسلوك والضوابط.

أما بالنسبة للدراما، فِيْشارك الفنان محمد رمضان فِيْ السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 فِيْ مسلسل “العمدة” الذي كتبه وأخرجه محمد سامي، فِيْ التعاون الثالث بينهما بعد الأسطورة والذي. أمير.

تم تعليق شهر رمضان مؤخرًا بعد مزاعم بالتحريض على العَنّْف، فِيْ سياق مقتل الطالبة نيرة أشرف.

وقال فِيْ مقابلة تلفزيونية “أسمع ذلك دائما. أي جريمة كبرى أو أزمة تحدث ليس فقط فِيْ مصر بل فِيْ الوطن العربي، ترتبط بأفلام ومسلسلات وأغاني محمد رمضان”.

وقال محمد رمضان مازحا “هذا يجعلني أشك للحظة أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا هِيْ أيضا السبب!”

وأشار إلَّى أنه قدم فِيْ أعماله الفنية نماذج جيدة للمجتمع مثل ضابط الشرطة فِيْ مسلسله “نسر من صعيد مصر”.