محمد رمضان جاي أخطف أنظاركَمْ وأمشي.. أنا عارف إنكَمْ متغاظين أوي

أطلق الفنان المصري محمد رمضان، حالة جديدة من الجدل بين عدة متابعين عبر مواقع التواصل، بعد توثيقه مقطع فِيْديو يظهر سياراته الفخمة ومنزله على الساحل الشمالي لمصر.

ورافق رمضان الفِيْديو برسالة قال فِيْها “من بيتي على الساحل نتواضع لا نذهب … نركب دراجة هُوائية”، مشيرا إلَّى أنه لا يستخدم عادة دراجة، بل من أنواع الرفاهِيْة. سيارات.

وظهر أطفال الفنان المصري فِيْ مقطع الفِيْديو الذي ظهر فِيْه مع أطفاله فِيْ منزله على الساحل بجوار سياراتهم، مع مقطع من أغنيته الجديدة “لم أركب هِيْكل عظمي … أنا فِيْ تواضع، سألفت انتباهك وأذهب بعيدًا، أعرف أنك غاضب جدًا “.

كَمْا روّج محمد رمضان لأغنيته الجديدة عبر إنستجرام، بمقطع فِيْديو وهُو يشرب فنجان قهُوة ويقول “آه لما جئت أصرخ.

ورافق رمضان الفِيْديو الترويجي بتعليق يقول “ضربتني بصوت .. فِيْ الحي نرد .. الليلة توكل على الله التوفِيْق”. الجمعة الساعة 6 صباحا على قناتي اغنيتي الجديدة مركباش البسكالتة “. وتفاعل معه عدد كبير من معجبيه ومتابعيه.

قبل أيام رد على الحملات ضده واتهمه بالمثلية الجنسية، بمقطع فِيْديو، قائلاً “عزيزي الجمهُور، لا تخرج كل الشائعات التي تصلني، لكنني أجيب عليها، لكن هذه شائعة. لا أعرف “.

وأضاف انتصار جمهُوريتي، انتصار لديني، انتصار لبلدي، انتصار لاسمي، انتصار للجيش الذي خدمت فِيْه.

أبدى الملحن والموسيقي المصري حلمي بكر عدم رضاه عَنّْ طريقة غناء الفنان محمد رمضان، خاصة بعد طرح أغنيته الأخيرة “مركباش البقلطة”، التي استغل فِيْها الشائعات التي فضحها مؤخرًا. .. عَنّْ الفِيْديو المثلي الذي ينسبه البعض إليه.

وقال بكر فِيْ حديث لـ “فوشيه” إن أغنية محمد رمضان الجديدة “مركباش البسقلطة”، إذا قبلها الجمهُور فلا بد أن يتحملوا ما سيؤثر على أطفالهم فِيْما بعد، مبينًا أن ما يفعله محمد رمضان ضد وضعه كفِيْلم. نجم أو كَمْمثل لأنه لا علاقة له بالغناء، وتابع، “لا أعرف ما فِيْ دماغه.”

قال بعد حلمي بكر “ما أفعله هُو أن أخرج عاريًا ولحمي عاري مالح وبسروال قصير لا يغني، وحين أخرج أهز خصري هذا ليس غناء … والأغنية هِيْ قدم تحول السحر فِيْ الساحر والآن اتخذ الجمهُور موقفا واغضبه فِيْ هذه المرحلة “.