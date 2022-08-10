محمد رمضان متهم بالسخرية من تصريح سميرة عبد العزيز.. ويتعرض للهجوم

استفز الفنان المصري محمد رمضان الحضور، لتعليقه على تصريحات مواطنته الفنانة سميرة عبد العزيز، ساخرة، برأيها.

ونشر رمضان صورة للفنانة سميرة عبد العزيز، مرفقة ببيانها، وعلق عليها قائلا “يا أخيرًا معلمتي … قلبي سيتوقف بفرح … للأسف فِيْلمي القادم يتيم الأم. . “.”

واعتبر المتابعون تعليق محمد رمضان إهانة لـ “أيقونة فنية كبيرة” مثل الفنانة سميرة عبد العزيز.

يأتي رد محمد رمضان بعد تصريحات سميرة عبد العزيز فِيْ مقابلة تلفزيونية، أعلنت فِيْها استعدادها للعب دور أم فِيْ مسرحية تجمعها بمحمد رمضان، بعد رفضها سابقا لهذا الدور بحجة رفضها. الانخراط فِيْ الأعمال التي يتم تقديمها بصفتها أم الجاني.

وقالت سميرة عبد العزيز إنها اعترضت على نص المسرحية فقط وليس على شخص أي ممثل، حيث وصفت الفنان محمد رمضان بأنه “ممثل جميل وموهُوب، والسلام طيب، وإذا كان يلعب دور دور جيد وأريد أن أبقى مع والدته فلا مانع.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي محمد رمضان، مشيرين إلَّى أنها ليست المرة الأولى التي يعلق فِيْها بـ “عدم الاحترام”.

وجاء فِيْ التعليقات “جديًا، لقد سيطرت على العالم ولا تحترم أحدًا على الإطلاق”. و “الله ينير بصيرتك” و “من المؤسف أن تتحدث عَنّْ ست نساء عظيمات ومحترمات وأن لهن ثقلهن فِيْ الوسط الفني”.

وعلى الصعيد الفني، أعلن المخرج ماندو العدل عَنّْ بدء تصوير فِيْلم “الزيرو” بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.

ونشر العدل، عبر حسابه على فِيْسبوك، صورة لـ “الكلاكيت”، معلنا عَنّْ تصوير المشهد الأول من الفِيْلم.

كتب بسم الله الرحمن الرحيم أول يوم تصوير لفِيْلم “صفر” تأليف مدحت العدل وإنتاج جمال العدل ومحمد رمضان ونيللي كريم وكثير. نجوم فِيْلمي رقم 5 يا كريم يا رب.

يعتبر فِيْلم “الزيرو” عودة محمد رمضان للسينما بعد غياب سنوات.

يذكر أن آخر عمل غنائي قدمه محمد رمضان على “يوتيوب” هُو أغنية “Bouncing”، التي نفذتها شركة شو للإنتاج الإعلامي، وبرئاسة محمود الشيخ، وتحت إشراف محمود رمضان، وإخراج بثينة.