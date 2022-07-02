محمد رمضان من لا يحتفل بثورة 30 يونيو ليس رجلاً

شن الفنان محمد رمضان هجوما لاذعا على من يرفضون الاحتفال بالأعياد الوطنية لبلادهم، واصفا إياهم بـ “ليس الرجال”.

ونشر رمضان مقطع فِيْديو عبر حسابه على إنستجرام، هنأ خلاله الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو 2013، وانتقد من لا يحتفل بهذه المناسبة.

وأضاف “كل من يخشى الاحتفال بأعيادنا لأنه لا يتحدث عَنّْ ذلك بطبل، يجعلني أفكر فِيْ شخص يخشى أن يشكر والدته أمام زوجته لأنها لا تتحدث. . ” عَنّْ ابن أمه … كلاهما بالنسبة لي ليس رجالًا “.

وكان محمد رمضان قد احتفل فِيْ وقت سابق بذكرى ثورة يونيو مع جمهُوره، حيث نشر مقطعًا من أغنيته “جيشنا صعب”، متمنيًا من الله أن يحفظ مصر وشعبها، معربًا عَنّْ سعادته الكبيرة بهذه الثورة والتعليق عليها. قائلًا كل عام ومصر بخير رئيسًا وشعبًا … بمناسبة ذكرى التاسع من يونيو.

يشار إلَّى أن آخر عمل تلفزيوني لمحمد رمضان كان مسلسل “المشوار” الذي عُرض فِيْ رمضان 2022، وهُو من إنتاج شركة “ميديا ​​هب – سعدي جوهر”، بمشاركة يونايتد ميديا ​​سيرفِيْسز. شركة.

وشاركوا فِيْ مسلسل دينا الشربيني وأحمد مجدي وأحمد صفوت وأحمد كَمْال وبيومي فؤاد وسامي مغاوري ومحمود الليثي وندى موسى وسما إبراهِيْم وعلي صبحي ومحمد عبده ومحمد جمعة وآخرون. من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وشهدت قِصَّة مسلسل “المشوار” خروج ماهر (محمد رمضان) من مسقط رأسه مع زوجته ورد (دينا الشربيني) وابنه رحيم هربا من رجل الأعمال وتاجر التحف وجيه، واستقر مع خالته فِيْ منطقة ماكس بمنطقة. الإسكندرية فِيْ محاولة لإخفاء سره الكبير عَنّْ الجمهُور، لكن رجل الأعمال يعود إلَّى وجيه لملاحقته وسط أحداث أخرى مثيرة ومثيرة للتشويق.

يستعد محمد رمضان حاليًا لتصوير مسلسله الجديد المسمى “العمدة”، وسيشارك فِيْه فِيْ موسم رمضان المقبل 2023، وهُو من تأليف وإخراج محمد سامي، باعتباره التعاون الثالث. ومنها بعد مسلسل “الأسطورة” و “البرينسيبي”.