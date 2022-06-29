محمد رمضان والمخرج محمد سامي يجتمعان بـ”العمدة” فِيْ رمضان 2023

يعود التعاون بين الفنان المصري محمد رمضان والمخرج محمد سامي فِيْ مسلسل “العمدة” الذي سيعرض فِيْ دراما رمضان 2023.

ووثق رمضان صورة جمعها مع المخرج محمد سامي، على صفحته الرسمية على إنستجرام، وعلق عليها بقولها “نعمل مع بعض مسلسلات الأسطورة والبرنس … وفِيْ رمضان المقبل إن شاء الله نلتقي بكَمْ.” فِيْ مسلسل العمدة تأليف وإخراج محمد سامي الثقة بالله نجاح.

وكان آخر عمل تلفزيوني لمحمد رمضان هُو مسلسل “المشوار” الذي عُرض فِيْ رمضان 2022، وهُو من إنتاج شركة “ميديا ​​هب – سعدي جوهر”، بمشاركة شركة يونايتد ميديا ​​سيرفِيْسيز.

وشاركوا فِيْ مسلسل دينا الشربيني وأحمد مجدي وأحمد صفوت وأحمد كَمْال وبيومي فؤاد وسامي مغاوري ومحمود الليثي وندى موسى وسما إبراهِيْم وعلي صبحي ومحمد عبده ومحمد جمعة وآخرون. من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وشهدت قِصَّة مسلسل “المشوار” خروج ماهر (محمد رمضان) من مسقط رأسه مع زوجته ورد (دينا الشربيني) وابنه رحيم هربا من رجل الأعمال وتاجر التحف وجيه، واستقر مع خالته فِيْ منطقة ماكس بمنطقة. الإسكندرية فِيْ محاولة لإخفاء سره الكبير عَنّْ الجمهُور، لكن رجل الأعمال يعود إلَّى وجيه لملاحقته وسط أحداث أخرى مثيرة ومثيرة للتشويق.

من ناحية أخرى؛ رغم الجدل الذي ثار بين نجوم الفن والجمهُور بسبب اللقب الذي أطلقه الفنان محمد رمضان على نفسه “رقم واحد” بأغنيته التي أطلقها عام 2022، إلا أن الفنان عاد بنفس العَنّْوان ليطلق عليه اسم فِيْلم. سيكون هذا هُو بطل الرواية.

يستعد رمضان بشكل مكثف للمشاركة فِيْ الفِيْلم الجديد الذي سيعيده إلَّى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، وتحديداً منذ فِيْلمه الأخير “الكنز 2” للمخرج شريف عرفة، عام 2022.

الفِيْلم الجديد “رقم واحد” ينتمي إلَّى الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة، وسيظهر أثناء الفِيْلم أثناء لعب إحدى ألعاب القتال، كَمْا أنه سيشمل مشاهد خطيرة من حيث نوع أفلام الحركة والمطاردة.

وبحسب المخرج ياسر سامي، سيتم تصوير الفِيْلم بين مصر والولايات المتحدة، والمفاجأة مشاركة نجم أمريكي كبير إلَّى جانب محمد رمضان فِيْ البطولة، لكنه لم يكشف عَنّْ هُويته بعد، وسيكون هذا لاحقًا. . الاتفاق النهائي.