محمد رمضان يبدأ تصوير “جعفر العمدة” مبكرا بدون فنانين وبمشهد واحد

ورغم أن المخرج محمد سامي لم ينته من ترشيح باقي الممثلين لمسلسل النجم محمد رمضان الجديد “جعفر العمدة” إلا أنه قرر البدء بالتصوير مبكرا وقبل المَوعِد المقرر وهُو ديسمبر المقبل.

وفِيْ التفاصيل، علم موقع “العرب اليوم” أن محمد سامي الذي كان يتولى إخراج وكتابة المسلسل هذا العام، صور مشهدًا واحدًا فقط وهُو ظهُور الفنان محمد رمضان فِيْ باحة منزله، متذكرًا ما حدث. قال. حدث ذلك، خلال السنوات الماضية، من خلال الفلاش باك.

وظهر رمضان خلال المشهد بشكل مختلف يبرز عمره، وكان معه فِيْ المشهد نحو 8 أشخاص يعملون داخل الدوار حيث يعيش دون مشاركة أي من الفنانين.

ومعلوم أن رمضان سيظهر فِيْ المسلسل بشخصيتين، شخصية الجد الذي تعلم منه الحكَمْة وحفِيْده.

ويعود محمد رمضان، فِيْ رمضان 2023، للتعاون مع المخرج محمد سامي عبر “العمدة”، وهُو ثالث تعاون بين الثنائي بعد مسلسل “الأسطورة” و “البرنس”، حيث يراهن عليه “رمضان”. .

من ناحية أخرى، يواصل الفنان المصري تصوير فِيْلم “علي زيرو”، تأليف مدحت العدل، وإخراج مندو محمد العدل، وإنتاج أحمد العدل، وينتمي إلَّى الدراما والأكشن التي تناقش أهمية. القضايا الاجتماعية.، وشهُود قِصَّة حب وعلاقات اجتماعية متنوعة.

حَقيْقَة إلغاء حفل محمد رمضان …

ومؤخرا، حسم النجم محمد رمضان الجدل الذي ثار فِيْ الساعات الأخيرة حول إلغاء حفله الذي طال انتظاره فِيْ الإسكندرية، بعد دعوات لمقاطعته والمطالبة بعدم حدوثه، ونشر الدعاية. ملصق لحفلته يؤكد بشكل غير مباشر أن الحفل سيقام فِيْ تاريخه فِيْ 7 أكتوبر، وأنه لا يوجد شيء صحيح فِيْما يروج بشأن إلغائه.

وتعرض محمد رمضان لهجوم جماهِيْري فِيْ الإسكندرية بإعلانه عَنّْ حفل جديد، وخرجت العديد من حملات المقاطعة والرفض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهاشتاغ “أنت غير مرحب بك فِيْ الإسكندرية” و “لا توبة، لا الانحطاط”. “