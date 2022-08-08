كشف الفنان المصري محمد رمضان، عَنّْ عودته إلَّى السينما بعد غياب دام أربع سنوات، من خلال مشاركته فِيْ فِيْلم “A Zero”، حيث قام بدور البطولة إلَّى جانب الفنانة نيللي كريم، وعدة ممثلين آخرين.

ونشر رمضان، عبر موقع الاستوري على انستجرام، صورة لبلاكيت لتصويرها فِيْ اليوم الأول من فِيْلم “زيرو” الذي كتبه مدحت العدل وانتاج جمال العدل.

فِيْ حين نشر المخرج ماندو العدل، عبر حسابه الشخصي على فِيْسبوك، صورة من وراء الكواليس لعملية التصوير، علق عليها “بسم الله الرحمن الرحيم … أول يوم من التصوير. فِيْلم صفر .. تأليف مدحت العدل .. انتاج جمال العدل .. وبطولة محمد رمضان ونيللى كريم والعديد من النجوم .. فِيْلم رقم 5 .. كريم يارب.

أثار إعلان عودة محمد رمضان إلَّى الشاشة الكبيرة الكثير من التفاعل بين المتابعين الذين عبروا عَنّْ سعادتهم بهذا الخبر، خاصة أنهم يتطلعون إلَّى هذه العودة، بعد النجاح الذي حققه الأخير فِيْ 2022 بمشاركته. فِيْ الفِيْلم. “ديزل”.

واعتبر عدد كبير من المتابعين أن رمضان أصبح شباك التذاكر سواء فِيْ الأعمال السينمائية أو فِيْ الحفلات الموسيقية، لما يتمتع به من جمهُور كبير يسمح له بفرض شروطه للمشاركة فِيْ أي عمل جديد.

وعلق أحد المتابعين قائلاً “محمد رمضان فنان ماهر، رغم كل الحروب التي تشن ضده، إلا أنه لا يلتفت إليها، بل ينعم بنجاحاته على مرأى من أعدائه”.

وأضاف آخر “يجب أن يظهر محمد رمضان بشخصية مميزة، وإلا لما وافق على العودة إلَّى السينما فِيْ هذا الوقت بالذات”.

وأشادوا بالعلاقة الوطيدة بين رمضان ومدحت العدل، مستذكرين الخطاب الذي ألقاه فِيْ زفاف ابنة الأخير، حيث قال “مبروك للعروس والعريس أختي وحبيبي مع وليك يا ابنتك العزيزة. . “من الدكتور الغالي الدكتور مدحت العدل الذي ينسب إلينا جميعًا كجيل، والجيل الذي سبقني والجيل الذي سبقه، واختار رجلاً عظيماً، وأنا أعلم أنه لن يرحل. ابنته الا رجل عظيم الف مبروك الله يوفقك ذرية صالحة “.

يذكر أن محمد رمضان اشتاق لجمهُوره لأغنيته الجديدة “دوشة” التي سيطلقها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث نشر مقطع فِيْديو ظهر فِيْه وهُو فِيْ السيارة وهُو يؤدي بعض كلماته ويعلق عليه. عَنّْه قائلا “طلبت أن أنهِيْ الصيف بدش قريبًا … ثق بالله التوفِيْق”.