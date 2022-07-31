محمد رمضان يتبرأ من دوره فِيْ فِيْلم “احكي يا شهرزاد” بسبب مشاهده “الساخنة”

كشف المخرج المصري يسري نصر الله، عَنّْ ندم الفنان محمد رمضان ورفضه الدور الذي لعبه فِيْ فِيْلم “إحكي يا شهرزاد” بسبب المشاهد الجريئة التي يحتويها.

وفِيْ حديثه عَنّْ مشاهد الفِيْلم فِيْ برنامج “حوارات مع عباس”، قال نصر الله إن الممثل باسم سمرة أراد أن يلعب دور شخصية محمد رمضان فِيْ الفِيْلم، لكن كان من الصعب فعل ذلك، وعلق علي أن أشعر أن الفتيات أكثر. أقوى منه. إذا خرج الشرير، أخبرني، حسنًا، سأقوم بدور الأخت الكبرى “.

وأضاف يسري بابتسامة “كان جادًا، جميل باسم، مستعد للعب أي دور، لأنه يحب التمثيل ولا يريدون قول ماذا”.

وقال المخرج المصري إنه تلقى اتصالاً هاتفِيْاً من الكاتب وليد حامد وذهب إليه وقتها، أخرج بعدها السيناريو وقال له “أوه، ستصاب بخيبة أمل”. لقراءته فِيْ المنزل، وفِيْ تلك اللحظة لفت اسم وقِصَّة الفتيات الثلاث انتباهه، ومن خلال الموقع الرسمي موافقته على إخراج هذا الفِيْلم.

وأشار يسري نصر الله إلَّى أن الخلاف الشديد كان حول شخصية “سعيد” التي قدمها الفنان محمد رمضان، لأن الكاتب وحيد حميد، رغم استغلال سعيد من قبل الفتيات الثلاث، أراد أن تكون هناك جملة فِيْ نهاية المسرحية. مؤكدًا أنه يستحق القتل ثلاث مرات، لكنه رأى نصرالله أن سعيد يتم استغلاله من قبل الفتيات، وبالتالي لا ينبغي قول هذا الحكَمْ لأنه لن يكون له أي مصداقية من أحد.

يذكر أن فِيْلم “أحكي يا شهرزاد” حضره عدد كبير من الفنانين منهم منى زكي وحسن الرداد ومحمد رمضان ورحاب الجمل ونسرين أمين وناهد السباعي وغيرهم. فنانون من تأليف وحيد حامد وإخراج يسري نصرالله، وعرض عام 2009.

أما آخر أعمال يسرا نصر الله، فهُو مسلسل “منورة بحالها” الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ومن بطولة ليلى علوي وغادة عادل وأحمد السعدني وعدة فنانين آخرين.