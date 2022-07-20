محمد رمضان يحتفِيْ بجمهُوره الفلسطيني “تنطيط” وصلت عَنّْدهم

حرص الفنان المصري محمد رمضان على التفاعل مع الفنانة الفلسطينية جودي أبو عيشة التي قدمت أحدث أغنية للنجمة المصرية “باونس”.

ونشر رمضان الفِيْديو، الذي تفاعل فِيْه الجمهُور الفلسطيني مع أغنيته التي أطلقها قبل نحو 4 أسابيع، وعلق عبر حسابه الرسمي على فِيْسبوك قائلاً “الضربات وصلت إلَّى الشارع الفلسطيني”.

وأظهر مقطع الفِيْديو الفنانة الفلسطينية جودي أبو عيشة وهِيْ تغني أغنية “ترتد” فِيْ مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية وسط حشد كبير.

تفاعلت جودي أبو عيشة مع مقطع فِيْديو محمد رمضان، بإعادة نشر التهاني التي قدمها له جمهُوره فِيْ فلسطين على صفحتها الرسمية على إنستجرام، مؤكدة عبر الستوري أنها اشتهرت بغنائها للنجمة المصرية.

أطلق النجم محمد رمضان مقطع فِيْديو بعَنّْوان “Bouncing”، قبل أسابيع قليلة على قناته على اليوتيوب، كتب على إنستجرام “الآن حان وقت الارتداد، أنتظر رأيك فِيْ الأغنية والمقطع”. . “

أغنية “كذاب” من تأليف وتأليف فريق “هاي باور” وتوزيع ديزل وميكس وماستر أسامة طارق، بينما تم إنتاج الكليب من قبل شو ميديا ​​برودكشن، بإشراف عام شقيق النجم المصري محمود رمضان.

من جانبه احتفل الفنان محمد رمضان بأعلى اسمه من خلال تطبيق تيك توك صاحب أعلى وأشهر هاشتاج، حيث بلغ عدد الفِيْديوهات المسجلة بعلامة “هاشتاغ” باسمه نحو 6400 مليون. وكتب على صفحته على “انستجرام” “الحمد لله الهاشتاق محمد ر رمضان”. أعلى اسم لفنان عربي على منصة Tik Tok.

وعلى متن طائرة أخرى، ظهر النجم المصري، محمد رمضان، فِيْ مقطع فِيْديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، بينما كان يلعب “بلاي ستيشن” مع مجموعة من محبيه بأحد منتجعات الساحل الشمالي. فِيْ مصر، وعلقت “فِيْ هِيْسندا ريد التقيت الساحل الشمالي”. الشباب يجلسون بهدوء تام، لا يعجبني الوضع، لقد دخلت ولعبت معهم البلاي ستيشن وطلبوا منا الاستحمام، استعدادًا لإصدار أغنيتهم ​​التالية والتي تسمى “دوشا”.