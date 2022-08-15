محمد رمضان يخرج عَنّْ صمته بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، للهجوم بعد بث مقطع فِيْديو إباحي منسوب إليه، واتهمه كثيرون بالشذوذ الجنسي، الأمر الذي أغضبه وأغضبه ودفعه للرد على هذه الاتهامات الفاضحة.

وتحدث محمد رمضان فِيْ مقطع فِيْديو نشره عبر حسابه على فِيْسبوك، نفى فِيْه ما يتم تداوله ضده، واصفًا مقطع الفِيْديو بـ “المقزز”، وذكر أيضًا أنه لا يرد على الشائعات التي تنتشر ضده. ولكن دعما لنفسه ودينه ووطنه قرر الرد.

وقال فِيْ الفِيْديو “حبيبي الغالي، تصبحون على خير لك. ليست كل الشائعات التي تأتيني تخرج”.

وتابع انتصار جمهُوريتي انتصار لديني انتصار لبلدي انتصار لاسمي وانتصار للجيش الذي خدمت فِيْه .. يكفِيْ الله ونعم الوكيل وراء هذا. الحملة ليس بدافع الضرورة بل لأنها جعلتني أذهب لمشاهدة هذا الفِيْديو الصعب. الله يزعجك يا شيخ “.

وأشارت إلَّى أنها تسافر عادة فِيْ سيارات فاخرة وطائرات خاصة، نافِيْة أن تكون على علاقة برجل، قائلة “عزيزي أموري، محمد رمضان، يريد طائرة خاصة، يركب سيارة فِيْراري، يركب سيارة لامبورغيني، وأعَنّْي لا يجوز للرجل أن يركب “.

وليست هذه هِيْ المرة الأولى التي يقترن فِيْها اسم محمد رمضان بالشذوذ أو التحريض عليه، فقد تعرضت أغنيته “ريحين النهار” المعروفة باسم “بام بام” للهجوم لاحتوائها على مشاهد غير لائقة تدعو للشرب. الخمر والاعتداء على النساء واللواط، بحسب الدعوى التي رفعها المحامي أيمن محفوظ لدى النائب العام.

وطالب المحامي بفتح تحقيق فِيْ الأغنية، مستشهداً بمواد القانون رقم 63 لسنة 1976، والمواد 3 و 6 و 8 التي تحرم شرب الخمر والترويج لها، والتي تقضي بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية.

وأشار أيضا إلَّى أن المشهد الذي يتضمن احتضان رمضان بشكل غير لائق لامرأة، ليكتشف أنها رجل، يحرض على الشذوذ الجنسي.

ولم يتوقف الأمر عَنّْد هذا الحد، بل تعرض رمضان لأزمة أخرى عَنّْدما أعلن تعاونه مع الفنان والممثل الإيطالي ميشال موروني فِيْ عمل فني جديد، رغم أن الأخير ظهر فِيْ العديد من الأفلام الإباحية، كَمْا كان له علاقة غير طبيعية مع. محبوبته.