محمد رمضان يرد على أنباء إلغاء حفله فِيْ الإسكندرية بعد دعوات مقاطعته

حسم الفنان محمد رمضان حَقيْقَة الأنباء التي ترددت عَنّْ إلغاء حفلته التي ستقام فِيْ الإسكندرية، فِيْ 7 أكتوبر، بعد الدعوات والمطالب التي دفعت مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ مصر لمقاطعتها.

إلا أن هذه الدعوات لم تحقق هدفها، بعد أن نشر رمضان ملصق الحفل، وكذلك توثيق صورة لمواقع منافذ تذاكر الحفل، مؤكدة تنظيمها فِيْ الوقت المحدد، وأصدرت الشركة المنظمة بيانًا يؤكد التخفِيْض. 50٪ من التذاكر.

تصدر الشركة المنظمة بيانا

كذب الفنان المنظم لحفل الفنان محمد رمضان، بشأن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء الحفل ردا على الحملة التي انطلقت على صفحات مختلفة بالإسكندرية، قائلا “إلغاء الحفل خطأ. ، وجاري تنفِيْذها فِيْ المَوعِد المحدد فِيْ 7 أكتوبر المقبل ”، لافتا إلَّى أنها حملة ممنهجة ومدفوعة الأجر للإضرار بالشركة والحزب.

وأوضح أن بيع تذاكر الحفل مستمر عبر نقاط البيع المعتمدة المعلن عَنّْها من خلالها والفنان محمد رمضان.

وعلق مسؤول الشركة المنظمة للحفل، محمد رأفت، على الضجة “هناك جمهُور لمحمد رمضان يدعم إقامة الحفل وآخر يعارضه. هذه الحملات، سيكون جمهُور محمد رمضان حريصًا على الحضور”. “. الحفلة، والفريق الآخر الذي لا يفضله سيطلق حملات ضده كَمْا يحدث الآن “.

وأطلقت عدة صفحات على فِيْسبوك بالإسكندرية حملة لإلغاء الحفل للفنان محمد رمضان، باستخدام هاشتاغ “الإسكندرية لا ترحب بك” و “أنت غير مرحب بك فِيْ الإسكندرية”.

اخر اعمال محمد رمضان

يشار إلَّى أن محمد رمضان طرح، الخميس الماضي، أغنية جديدة بعَنّْوان “دوشة” كان من المفترض طرحها الثلاثاء الماضي، لكنها أرجأ الحداد ثلاثة أيام على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وحظيت الأغنية بآلاف المشاهدات بعد إصدارها، وهِيْ من تأليف وتأليف هاي باور، والديكور رامي عزب، وإشراف عام محمود رمضان، وإخراج محمد سمير.