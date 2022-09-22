محمد رمضان يرد على أنباء طرده من مقهى بالإسكندرية

ورد الفنان محمد رمضان على عدة صحف مصرية زعمت أنها طردته من مقهى بالإسكندرية مساء الأربعاء بعد أن توجه إلَّى هناك للقاء معجبيه ردا على حملات تطالب بمقاطعة حفله الغنائي.

ووثق رمضان الأجواء من داخل المقهى ولقاء محبيه بقوله “الحق فِيْ الرد على المواقع الوهمية .. أولاً، هذا مقهى اسمه والي ميسمة الريحاني، والشكر لأصحابه.

وأضاف “لقد تناولت الشاي فِيْ فندق صن رايز، ومعظم الناس تحركوا ورأوا هذا الرقم وحسموا أمرهم. سيذهبون إلَّى الكافِيْتريا. كَيْفَ يأتون أنتم مثقفون وأطفال المدارس والله قاسون على الناس الذين يأخذونهم”. معلوماتهم من مواقع وهمية ومضللة.

وكانت حسابات على مواقع إعلامية لمدينة الإسكندرية، قد نشرت مقطع فِيْديو لمحمد رمضان من داخل المقهى، وسط صيحات ومشاحنات، واكتظ المكان بالناس، وزعموا أن بعض الأشخاص طردوه.

واستندت الصحف المصرية إلَّى هذه المعلومات دون التحقق منها، وذكرت أن رمضان طرد من المقهى، مما دفع الفنان للخروج من صمته ونفِيْها.

محمد رمضان يفِيْ بتحديه بالذهاب إلَّى الإسكندرية بدون حراس

توجه الفنان محمد رمضان إلَّى الإسكندرية بدون حراس ليلة الأربعاء، ردا على محافظ الشرقية السابق الذي أيد حملة “الإسكندرية لا ترحب بك يا محمد رمضان”.

ظهر رمضان متحمسًا فِيْ مقطع فِيْديو، حيث أرسل رسالة للمسؤول المصري يقول فِيْها “عزيزي السيد المحافظ، سأرتدي ملابسي وأغادر الإسكندرية، والله يرزقني، وسأذهب إلَّى جميع مناطق الإسكندرية اليوم وأقوم بالتأكيد أنا بأمان. “فِيْ حد ذاته، عَنّْدما يفعل الناس شيئًا ما، سوف تنزل وتغسل ملابسي وتسأل الظالمين، هل أنت مستاء حقًا” ولا، لا، الآن أقف على قدمي دون أن يحرس أبناء آدم “.

وثق رمضان بعد ذلك بثًا مباشرًا فور وصوله إلَّى الإسكندرية، حيث تجمع عدد كبير من المواطنين، وحاصروا سيارته ودخلها عدد منهم، وحاول آخرون اقتحامها والدخول إليها، بعد أن أصبحت الحركة صعبة للغاية فِيْ الشارع. .

ودعاه الجمهُور للخروج معهم، فأجابهم وجلس فوق السيارة والتقط صوراً تذكارية معهم، وسط هتافات باسمه ولقب “أسطورة” ومقتطفات غنائية من أغانيهم.

حاول محمد رمضان العودة إلَّى السيارة فِيْ أكثر من مناسبة، لكن الجمهُور ظل يطالب بالمغادرة، مؤكدين دعمهم له فِيْ حفله القادم بالإسكندرية، والمقرر له الجمعة 7 أكتوبر.

وأشار رمضان، خلال نفس البث المباشر، إلَّى أنه سيزور الشرقية أيضًا ؛ ردًا على دعم محافظ الشرقية السابق للحملة الممولة ضده.