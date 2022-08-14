محمد رمضان يشارك شبيهه بحفله الغنائي ويعلق “أنا ومحمد رمضان الصغير”

صدم الفنان المصري محمد رمضان جمهُوره على خشبة المسرح فِيْ حفله الغنائي فِيْ العلمين بالساحل الشمالي بعد ظهُوره مع شخص يعتقد البعض أنه مكرر له.

وثق رمضان مقطع فِيْديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فِيْه مع الشاب الذي يشبهه كثيرًا ويرتدي نظارة شمسية مثله.

وأدى الثنائي مقطع رقص على احدى اغاني محمد رمضان الذي علق على الفِيْديو قائلا “انا ومحمد رمضان الصغير من حفل العلمين امبارح”.

خلال الأغنية، ظهر الثنائي وهُو يؤدي رقِصَّة متفق عليها جعلتهما متشابهتين، وتفاعل معهم الجمهُور كثيرًا.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فِيْها شبه الفنان محمد رمضان، حيث اعتاد الشاب على تقديم عدة فِيْديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يقلد فِيْها جميع حركات رمضان ويقدم أغانيه، بالإضافة إلَّى تقديم مجموعة من الممثلين. . مشاهد العمل فِيْ رمضان.

إلا أن الفنان المصري أراد أن يفاجئ جمهُوره بالظهُور معه فِيْ حفله الأخير، لدرجة أن رمضان أطلق عليه لقب “محمد رمضان الصغير”.

وفِيْ الموضوع الدرامي، كشف الفنان محمد رمضان عَنّْ عودته للسينما بعد غياب دام أربع سنوات، من خلال مشاركته فِيْ فِيْلم “A Zero”، حيث يقوم ببطولته إلَّى جانب الفنانة نيللي كريم، والعديد من الممثلين الآخرين. .

ونشر رمضان عبر موقع “انستجرام” صورة لبلاكيت لتصوير اليوم الأول من فِيْلم “صفر” الذي كتبه مدحت العدل وانتاج جمال العدل.

فِيْما نشر المخرج ماندو العدل، عبر حسابه الشخصي على موقع “فِيْسبوك”، صورة من وراء الكواليس للجلسة، علق عليها “بسم الله الرحمن الرحيم … الأول. يوم تصوير فِيْلم صفر .. تأليف مدحت العدل .. انتاج جمال العدل “. وبطولة محمد رمضان ونيللي كريم والعديد من النجوم .. فِيْلم رقم 5 .. كريم يارب.

أثار إعلان عودة محمد رمضان إلَّى الشاشة الكبيرة الكثير من التفاعل بين المتابعين الذين عبروا عَنّْ سعادتهم بهذا الخبر، خاصة أنهم يتطلعون إلَّى هذه العودة، بعد النجاح الذي حققه الأخير فِيْ 2022 بمشاركته. فِيْ الفِيْلم. “ديزل”.

واعتبر عدد كبير من المتابعين أن رمضان أصبح شباك التذاكر سواء فِيْ الأعمال السينمائية أو فِيْ الحفلات الموسيقية، حيث يتمتع بجمهُور كبير يسمح له بفرض شروطه للمشاركة فِيْ أي عمل جديد.