محمد رمضان يشارك فِيْ بطولة فِيْلم “مرزوق وايتو” مع “إيغل فِيْلمز”

استأجر الفنان المصري محمد رمضان شركة Eagle Films للمشاركة فِيْ فِيْلم “مرزوق ويتو”، وهُو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سمير، فِيْما لم يتم الكشف عَنّْ أسماء النجوم الذين سيشاركون فِيْ العمل.

وأكدت الشركة أن المنتج جمال سنان خصص ميزانية كبيرة للعمل، لضمان حصوله على أفضل نتيجة من حيث المهارات والتقنيات التي تناسب أجواء الفِيْلم.

وتفاعل المتابعون مع العمل السينمائي الجديد لمحمد رمضان، مشيرين إلَّى أنه أصبح شباك التذاكر رغم الانتقادات التي يتعرض لها إلا أن جمهُوره يتزايد يوما بعد يوم.

وتوقع عدد من المتابعين أن تكون المسرحية ذات طابع كوميدي، على أمل أن تكون بطلة المسرحية التي تؤديها هنا الزاهد أو ياسمين صبري التي يتوق الجمهُور لعودتها إلَّى الساحة الفنية.

كَمْا رأى آخرون أن الفِيْلم سيكون له تأثير كبير على المشهد الفني، خاصة وأن المنتج جمال سنان كان دائمًا ناجحًا فِيْ اختياراته للأعمال، مستذكرًا المسلسل الذي صوره، ومن بينها فِيْلم يحيى الفخراني “وانوس”، عمرو. “فندق يوسف الكبير” و “طريقي” لشيرين عبد الوهاب و “من شارع الهرم إلَّى” وغيرها من الأعمال التجارية.

محمد رمضان يشارك فِيْ مسلسل “العمدة” فِيْ دراما رمضان 2023

فِيْ غضون؛ وكشف محمد رمضان قبل أيام عَنّْ استعداده للمشاركة فِيْ مسلسل جديد بعَنّْوان “العمدة” سيعرض فِيْ رمضان المقبل 2023.

تداول رمضان مقطع فِيْديو عبر حساباته على مواقع إعلامية، ظهر فِيْه وهُو يدخن السجائر ويشرب القهُوة أثناء قراءة نص المسلسل، على أنغام أم كلثوم.

ظهرت الفنانة المصرية فِيْ المقطع، وابتسمت للكاميرا وعادت مرة أخرى لتكَمْل قراءة السيناريو. وكتب فِيْ تعليقه على الفِيْديو “الحمد لله تمت كتابة الثلاثين حلقة من مسلسل (العمدة). توكلوا على الله توفِيْق لمن يحب قلبكَمْ .. رمضان يجمعَنّْا مع رئيس البلدية .. .. تأليف وإخراج محمد سامي “.

وعلم موقع “العرب اليوم” من خلف كواليس التحضير للمسرحية، أن الفنانة التونسية “درة” رشحت لتلعب دور البطولة أمام محمد رمضان فِيْ العمل، وبموافقتها ستعتبر هذه المسرحية. لك. الثاني مع رمضان بعد مسلسل “نسر الصعيد”، كَمْا تم ترشيح الفنانة آيتن عامر للمشاركة فِيْ العمل أيضًا، ولكن حتى الآن لم يتم تعيين أي منهما رسميًا للمشاركة فِيْ العمل.