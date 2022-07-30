محمد سراج يكشف كواليس تدريس مادة الأهلي

بقلم / نيرة سعيد

كشف محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن المشاهد التدريسية لمادة الأهلي في مناهج الجامعات الأوروبية.

وكتب سراج على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ردًا على ما أثير مؤخرًا حول تدريس النادي الأهلي أردت كتابة هذه التدوينة لتوضيح أمور مهمة جدًا، لأنني صدمت بعد أخبار الأمس من النادي الأهلي. . -اهلي. والليغا مع مبالغة وارتباك كبير وموضوع اتخذ أكثر من حجمه “.

وأضاف “هل هو إنجاز عظيم يستحق كل هذا الضجيج لا، أراه أمرًا طبيعيًا وليس إنجازًا، لأن هذا أمر طبيعي بالنسبة لحجم النادي الأهلي، فهو ينقل ذلك وأكثر، ها نحن نفضل أن ننتقد وجلد أنفسنا، لكن عندما ترى معاملة المؤسسات الدولية مع النادي الأهلي خارجيًا واحترامها له، فالأمر مختلف تمامًا “.

وأضاف “الليجا والاستخفاف بالليغا نفسها، وهما مجرد مركز تعليمي صغير، ولا يوجد مركز تعليمي يا شباب يصدر شهادات ماجستير إدارة أعمال معتمدة دوليًا، تزيد مدة دراستها على 9 أشهر. تصريح جامعي أو لديك شريك جامعي أكاديمي معتمد “.

وتابع المقر الرئيسي للعرض في قطر ودول نامية، لأنه لم ينجح في بلدها، وهذا شيء مضحك آخر، ومقر العرض موضح من موقعه الرسمي على الإنترنت، وأنه في مدريد، ولاس. والاتهامات بأنهم يفعلون ذلك للاستفادة المالية من وراء الأندية والأندية العربية غير صحيحة.

وتابع “على العكس من ذلك، لم يكن لديهم طلب مالي من النادي، ولا يوجد طالب مصري أو عربي مقيد في البرنامج، ولا يوجد تعاون مع نادٍ عربي أو أفريقي باستثناء النادي الأهلي”. بالإضافة إلى حقيقة أن الإقامة بأكملها ورحلة الطيران كانت على نفقتهم، وليس على حساب النادي، امتنانًا للنادي وليس لي “.

وأوضح سراج أن تكلفة الحصول على درجة الماجستير للطلاب من أعلى المعدلات في العالم وتصل إلى حوالي 60 ألف جنيه مصري، وهو رقم مرتفع مقارنة بالجامعات الرياضية الأخرى، نظرًا لجودة المحتوى والمدرسين والسفر للخارج.

وتابع “درجة الماجستير تنص على رحلتين دراسيتين ضمن البرنامج، كما هو مبين، مدة كل منهما حوالي أسبوع.

وأضاف “من خلال الموقع الرسمي جاء الارتباك بسبب عدم كفاية البحث والسطحية في معالجة الأمور، رحلة إلى مركز أسباير العالمي في قطر، تليها زيارات إلى الملاعب التي تستضيف المونديال، وأخرى”. رحلة إلى نيويورك. في أمريكا، لكن الاستوديو كله داخل مقر LaLiga في مدريد، جميع المؤتمرات في قطر، وهذا برنامج ممول

وتابع “إنها الصفحة الرسمية للليغا التي تذكر أنني المتحدث العربي والإفريقي الوحيد، كما أوضح”.

تفاصيل منهج النادي الأهلي

شرح محمد سراج تفاصيل المنهج الذي اشتمل على جزء كامل في البداية عن مصر وظهور البنية التحتية الرياضية في مصر وتنظيم الأحداث الكبرى، ثم تناول تفاصيل عن النادي الأهلي الذي تم اختياره من أجله. لهم واسم نادي القرن في أفريقيا إلى جانبهم أيضًا.

وأوضح سراج أن هذه مجرد دراسة حالة وعرض تقديمي، وأن الطلاب مطالبون، بناءً على ما تم دراسته من موضوع النادي الأهلي، بعمل مشروع في أوجه التعاون بين النادي الأهلي – الأهلي. ونادي إسباني آخر. نادي أفكارك.

وختم بالقول “في النهاية أنا في مجهود أصابني وخطأ في مسيرتي الإدارية أو الأكاديمية، وأحاول أن أجتهد كفرد في نظام عمل متكامل داخل النادي الأهلي. يشرفني أن أنتمي إليه، وإلى الجميع، كل الشكر والاحترام مني، ومن انتقد، ومن تجاهل ومن أثنى وشجع.