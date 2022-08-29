محمد شاهِيْن يكشف حَقيْقَة ارتباطه بمي حلمي

أعرب الفنان المصري محمد شاهِيْن، عَنّْ استغرابه من شائعة ارتباطه بمنفذ مي حلمي، بعد انتشارها على نطاق واسع عبر مواقع إعلامية وصحف محلية.

وقالت شاهِيْن لـ “العرب اليوم” إنها لا تعرف مي حلمي على المستوى الشخصي، ولا علاقة لها بها، وعلقت “إيه، أنا لا أعرفها ولا علاقة لي بها”.

يأتي ذلك فِيْ سياق الجدل الذي أحدثته مي بين معجبيها بعد حديث غامض عَنّْ علاقتها الرومانسية وعدم الكشف عَنّْ اسم حبيبها الذي تتحدث عَنّْه دائمًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت الإعلامية المصرية، مؤخرًا، فِيْ مقطع فِيْديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” أثناء قيادتها لسيارتها، وهِيْ تغني أغنية “البخت” للفنان ويغز، لكنها تستمع إليها بصوت الفنان محمد شاهِيْن. الأمر الذي أثار الجدل حول ارتباطها به.

وقبل هذه الإشاعة سادت إشاعة عَنّْ نيته العيش خارج مصر وعدم العمل معه على الإطلاق، الأمر الذي دفعه إلَّى توضيح ذلك عبر حسابه على فِيْسبوك “، قائلاً” مساء الخير يا حبيبي “. الكراهِيْة والخوف، يا الله العظيم، خوف راكد للغاية “.

وأضاف شاهِيْن “وصلتني أنباء أن بعض الناس يقولون إنني أعيش فِيْ دبي ولا أعمل فِيْ مصر بأي شكل من الأشكال. ويكفِيْ الله لي وهُو خير وكيل فِيْ كل من يحيط به الكراهِيْة والحقد وينتشر الشائعات والفارغة”. كلمات دعَنّْا نأكل حياتي فِيْ مصر “.

وختم حديثه بالقول “أنا أسافر وأعود لبلدي وأعمل فِيْ مصر وخارج مصر .. ولا أستطيع العيش فِيْ بلد ليست أم الدنيا.

ومن أحدث أغاني محمد شاهِيْن التي ظهرت على يوتيوب أغنية “دروس مستفادة” من كلمات الشاعر الغنائي سلمى رشيد، ألحان وليد سامي، توزيع إسلام شيتوس، ميكس وماستر، وتسجيلها مصطفى رؤوف. قبل ذلك، طرح شاهِيْن أغنية “كبرونا” من كلمات محمود كلازة، من ألحان وتوزيع ومزج إسلام مونتي.

مي حلمي تقيم بين القاهرة ودبي، بعد حصولها على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات فِيْ فئة الإعلام.