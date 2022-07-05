محمد شوقي على أعتاب تدريب منتخب مصر الأولمبي

أكد الصحفي أحمد شوبرت، أن هناك العديد من المدربين المصريين الذين اعتذروا في الفترة الأخيرة لتدريب المنتخب الأولمبي المصري، لخلافة شوقي غريب في الفترة المقبلة.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية صباح اليوم “حلمي طولان وأحمد سامي وعلي ماهر اعتذروا لاتحاد الكرة عن فكرة توليهم تدريب المنتخب الأولمبي المصري بصفة رسمية”.

ولفت إلى “فكر اتحاد الكرة في تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي، لكن المدرب ألغى اتفاقه مع مسؤولي الجونة لتولي تدريب الفريق بعد مباراة الأهلي اليوم، وحلمي تولان. اعتذر عن التدريب. الإسماعيلي أيضا.

وأضاف “كان هناك اقتراح من اتحاد الكرة لشوقي غريب بتدريب الفريق الأولمبي مرة أخرى، بالنظر إلى أنه معتاد على تدريب هذه الفئة العمرية، وكذلك تحقيق نتائج رائعة في الفترات السابقة، لكنه يظل اقتراحًا ضعيفًا. “

وختم شوبرت “اتحاد الكرة يدرس بجد لمنح محمد شوقي، نجم الأهلي السابق، فرصة لقيادة الفراعنة الشباب إلى المرحلة المقبلة”.

وسبق أن صرح الاتحاد المصري لكرة القدم أن السبب الرئيسي لرحيل شوقي غريب هو غياب اجتماعات الفريق في الفترة المقبلة، والآن لا يحتاج إلى تعيين مدير آخر لتوفير النفقات التي تنفق دون جدوى.