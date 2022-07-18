محمد صبحي يدعم حارس الاتحاد السكندري قبل مباراة إيسترن كومباني ..شاهد

حرص محمد صبحي، أول حارس مرمى فريق كرة القدم بالنادي في فاركو، على سبيل الإعارة من الزمالك، على دعم أحمد يحيى حارس مرمى الإسكندرية، قبل مباراة فريقه ضد شركة أورينتال كومباني.

ويلتقي فاركو مع شركة إيسترن كومباني في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء الإثنين، على استاد الإسكندرية الرياضي.

وارتدى حارس مرمى فاركو محمد صبحي قميصا عليه صورة الحارس أحمد يحيى لدعمه، بعدما أعلن الأخير اعتزاله كرة القدم.

وكان يحيى قد أعلن اعتزاله كرة القدم بعد أن هاجمته الجماهير رغم حزنها على وفاة شقيقه خلال مباراة اتحاد اليخاندرينا وكليوباترا للسيراميك والتي انتهت بخسارة أولى بخماسية متتالية.

وكتب يحيى عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “شكرا يا عشاق مصر على دعمكم ودعمكم.

وتابع “بعد أحداث الأمس قررت الاعتزال نهائيا لكرة القدم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وعندما يلتقي الله بالخصوم”.

أعلن البرتغالي نونو ألميدا، مدرب فريق كرة القدم الأول لنادي فاركو، عن تشكيل فريقه لمواجهة كومبانيا ديل إستي على النحو التالي

حارس المرمى محمد صبحي

الدفاع جيفرسون انكادا – عبدالله بكري – رامي صبري – جابر كامل.

في الوسط أحمد محمد “البحراوي” _ محمود حمادة _ كينجسلي السكري.

الاعتداء وليد علي _ شكري نجيب _ علي بهيج.