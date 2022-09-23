محمد صلاح يفاجئ عروسين فِيْ الإسكندرية (فِيْديو)

فاجأ نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح عروسين مصريين فِيْ الإسكندرية أثناء محاولتهما التقاط صورة تذكارية فِيْ فندق إقامة الفريق المصري بمنطقة برج العرب، بعد أن توقف عَنّْد العروسين للحصول على صورة زفاف خاصة.

ونقلت وسائل الإعلام عَنّْ أحمد حجازي، مصور الزفاف، الذي التقط مقطع فِيْديو قصيرًا وسلسلة من الصور لصلاح مع العروسين، قوله “بدأت العلاقة الغرامية أثناء تواجدنا فِيْ فندق إقامة الفريق المصري ببرج آل. المنطقة العربية. كان العروسين على علم بوجود صلاح وبقية اللاعبين فِيْ نفس المكان، وكانت لدينا رغبة فِيْ التقاط صورة تذكارية مع الكابتن وجميع النجوم، لكننا رأينا حراسًا أقوياء على الجميع وأعطينا أنفسنا إدراك صعوبة تنفِيْذ هذه الخطوة “.

تأثير سحري

وأضاف “كان الأمر أشبه بحلم، فظهُور صلاح له تأثير السحر فِيْ المكان، اقترابه المفاجئ من العروسين أحمد وسمر وكلماته أعطت الجميع شعورًا بالسعادة، وأدركنا مدى حماسته”. كان دائما يرسم الابتسامة على وجوه معجبيه “.

وتابع “كنا مشغولين فِيْ الحصول على أفضل اللقطات فِيْ جلسة تصوير العروسين، ثم شعرنا بضجة من حولنا حيث اكتشفنا محمد صلاح وهُو يمشي من أمامنا مرتديًا قميص الفريق التدريبي مع حارس شخصي، وعَنّْدما رأى الزوجين، قال قرر أن يغير مصيره وسار نحونا بابتسامة كبيرة على وجهه “.

وقال حجازي، بحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن “حالة من الدهشة خيمت على الجمهُور عَنّْدما اقترب صلاح من العروسين، معربا عَنّْ سعادته بمشاركتهما فِيْ ذلك الوقت، وهنأهما بزواجهما، متمنيا لهما السعادة. فِيْ حياتهم قبل أن يطلب منهم مازحًا عدم نشر الصورة على الآن حان الوقت بينما تنفجر ضاحكًا “.

انتشرت هذه الصورة على نطاق واسع عبر “مواقع التواصل الاجتماعي”، قبل ساعات قليلة من المباراة الودية للمنتخب المصري مع النيجر، حيث يتواجد محمد صلاح حاليًا مع زملائه فِيْ معسكر المنتخب المصري داخل منطقة برج العرب. فِيْ الإسكندرية، استعدادًا لمباراتين وديتين. مع منتخبي النيجر وليبيريا خلال فترة التوقف الدولية.

مراقبة خاصة للاعبي “الفراعَنّْة”

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد فِيْ بيان رسمي العام الماضي أن هناك حرسًا خاصًا للاعبي المنتخب الوطني، حرصًا على عدم تعرض أعضاء الفريق لأي احتكاك، مشيرًا إلَّى حصول محمد صلاح على جائزة خاصة. الانتباه فِيْ بعض المواقف، وهُو أمر طبيعي، كأحد نجوم اللعبة فِيْ جميع أنحاء العالم.