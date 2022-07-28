محمد صلاح يكشف عن سر قوة الزمالك

كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، سر نجاح الأبيض وقوته خلال الفترة الأخيرة، رغم عدم وجود حلول في صفوف القلعة البيضاء.

وأكد نجم الزمالك السابق في تصريحات متلفزة أن أحد أهم عوامل النجاح في فريق الزمالك هو وراثة مبدأ العدالة بين اللاعبين.

وأوضح “فريق كرة القدم لنادي الزمالك يتمتع بالعدالة بين لاعبيه، وبناءً على فترته الأولى مع الزمالك، فإن من يبكون على اللاعبين سيغادر الفريق.

وأضاف “اليوم أصبح شباب الزمالك” شوكة “على ظهر النجوم، ويمكنهم المشاركة بشكل أساسي على حساب الأسماء الكبيرة في الزمالك.

وشدد على أن “العدل سبب نجاح فيريرا وقوة الزمالك ومرتضى وأمير وفريرا وشيكابالا واللاعبين، وهذه الرباعية وراء النجاح الذي حققه فريق كرة القدم”.

وعلق قائلا “إنها ميزة أنهم سمحوا لفيريرا بالتصرف بمفرده في الفريق، وهذا انعكس في وجه المدرب البرتغالي في المباريات الأخيرة”.

وتابع “الزمالك له الفضل في استعادة الثقة والهدوء حتى في الأمتار الأخيرة من الدوري وهو ما يفتقده الأهلي في المباريات الأخيرة”.

وأشار إلى أن منافسة الدوري بين الأهلي وبيراميدز والزمالك ستستمر على الأمتار القليلة الماضية بالدوري، ولم يتم حسمها بعد.

وأكد أن الأهلي ليس ببعيد عن المنافسة كما يتصور البعض.

لكن في حال الفوز على بيراميدز، سيكون الزمالك قريبًا جدًا من التتويج بالدوري، وسيبتعد السماوي عن المنافسة.