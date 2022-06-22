محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ “ساديو ماني” بعد رحيله إلى بايرن ميونخ والأخير يرد

رد اللاعب “ساديو ماني” ، نجم ليفربول الأسبق ولاعب بايرن ميونخ الحالي ، على رسالة النجم المصري “محمد صلاح” لاعب نادي ليفربول والمنتخب المصري ، كما أكد عبر تغريدة له. رداً على الفرعون المصري قال فيه: “واصل عملك .. أنت الأفضل يا أخي”. بعد رسالة ودع فيها صلاح زميله السنغالي في المنتخب الإنجليزي بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ الموسم المقبل.

محمد صلاح يوجه رسالة لزميله ساديو ماني

ونشر الفرعون المصري صورة جمعها من النجم السنغالي “ساديو ماني” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ، وعلق أنها كانت رحلة رائعة مع اللاعب السنغالي ، حيث شكره على تلك الأوقات السعيدة التي قضاها معه. منه ، متمنياً له التوفيق في مغامرات جديدة ، مؤكداً أن الجميع سيفتقده في ليفربول الموسم المقبل ، وعلق على الصورة كالتالي:

كانت رحلة عظيمة! أشكركم على كل الأوقات السعيدة وأتمنى لكم كل التوفيق في مغامرتكم الجديدة! سوف نفتقدك جميعا.”

من جهته ، أصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني ، بيانًا رسميًا خلال الساعات الماضية ، أكد فيه التعاقد مع النجم السنغالي “ساديو ماني” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. لم يعلن بايرن ميونيخ عن القيمة المالية للعقد ونقل اللاعب من ليفربول إليه ، لكن عددًا من التقارير الصحفية تداولت أن قيمة الصفقة بلغت 32 مليون يورو ، حيث كان من المقرر عقد اللاعب السنغالي الرسمي مع ليفربول إلى تنتهي في يونيو 2023.

بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع الريدز ، اتخذ السنغالي “ساديو ماني” قرارًا بالرحيل عن النادي الإنجليزي لبارين ميونيخ ، حيث حرص النجم المصري “محمد صلاح” على إرسال رسالة وداع لزميله في الفريق. المنتخب الإنجليزي ، وكان النجم السنغالي قد شارك مع ليفربول في 6 مواسم ، خاض خلالها 269 مباراة ، سجل خلالها 120 هدفاً وصنع 48 هدفاً ، كما حصل على 6 ألقاب مهمة: